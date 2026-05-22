Antía Troncoso 22 MAY 2026 - 23:51h.

Compartir







Por primera vez, Raquel Mosquera y Rocío Flores se han reunido en el plató de '¡De viernes!' para recordar a Pedro Carrasco en el 25 aniversario de su muerte. La última mujer y la nieta del boxeador han concedido una de las entrevistas más emotivas del programa en la que han compartido confidencias y recuerdos familiares sobre la vida del deportista.

Una emocionante entrevista en la que la nieta de Rocío Jurado, que tenía apenas cuatro años cuando falleció su abuelo, ha revivido su infancia a través de recuerdos y objetos que nunca antes habían visto la luz. Asimismo, el programa ha hecho un recorrido por la historia de amor de Pedro Carrasco y Raquel Mosquera desde sus comienzos hasta el fallecimiento del boxeador.

Las lágrimas de Raquel Mosquera al recordar la muerte de Pedro Carrasco

Fue en 1993 cuando Raquel Mosquera y Pedro Carrasco comenzaron su relación después de que el boxeador se divorciase de Rocío Jurado. Pese a las críticas por la diferencia de edad y las insinuaciones de que la peluquera se estaba aprovechando de él, ambos demostraron que su amor lo podía con todo, permaneciendo unidos hasta el fallecimiento del deportista en 2001, cuando murió de manera repentina a los 57 años.

Al ver las imágenes sobre este momento tan duro en su vida, Raquel Mosquera, que fue la persona que encontró el cuerpo de su marido sin vida, no ha podido evitar emocionarse: "Pedro estaba enamoradísimo de mí y yo enamoradísima de él. Todavía ver esas imágenes me duele y me hace mucho daño. He estado con depresión, me quise ir con él, me quise quitar la vida y todo. Era un amor tan bonito, tan puro y se cortó de un día para otro"

Por su parte, Rocío Flores ha contado cómo vivió ella el fallecimiento de su abuelo: "No tengo ningún tipo de recuerdo, ni del momento, ni qué pasó en casa, ni quién me lo dijo, ni cómo me enteré... Es como si no hubiese existido. Ni siquiera de hablar con alguien, nada".