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Rocío Flores ha vivido un emotivo momento en '¡De viernes! cuando se ha reencontrado con Raquel Mosquera, la exmujer de su abuelo Pedro Carrasco. La socialité ha visto unas pertenencias de Pedro Carrasco que le han llenado el corazón, ya que nunca antes las había descubierto.

Como vemos en el vídeo que acompaña a esta noticia, Rocío Flores aclara que con Mosquera ha perfeccionado su relación de adulta. Siempre han tenido el contacto. Prueba de ello es su buen 'feeling' que han transmitido durante su aparición en el programa de Telecinco.

Las bonitas palabras de Rocío Flores a Raquel Mosquera

Uno de los objetos valiosos de su abuelo es una gorra que pertenece al rodaje de la película que protagonizó, 'El marino de los puños de oro'. Flores se encontraba bastante nerviosa en estos momentos. "Nunca he tenido nada así de él, solamente los guantes", cuenta.

Pero los instantes más emotivos han llegado cuando ha visto el cinturón de la federación española de boxeo. Rocío Flores ha roto a llorar con este objeto y ha recordado a su familia. "Me hubiese gustado que las cosas hubiesen sido de otra manera", dice.

Luego, se ha dirigido a Raquel Mosquera. "Gracias a ti, lo veo y te lo agradezco porque la verdad que me hace mucha ilusión", expresa.