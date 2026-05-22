Lara Guerra 22 MAY 2026 - 23:42h.

Compartir







Llegada la fecha del 25 aniversario del fallecimiento del boxeador, su nieta Rocío Flores, y la última mujer del deportista, Raquel Mosquera, recuerdan juntas en el plató de ¡De viernes! episodios emocionantes en la historia de la familia.

Al rememorar momentos tan preciados y a su madre hablar sobre ella, Rocío no podía evitar emocionarse y sus lágrimas comenzaban a llenar su rostro: "Se remueve todo. No quiero ser la típica pesada que está siempre aquí llorando. Yo hay imágenes que no tengo recuerdos, pero siempre he dicho que las cosas que no han salido como deberían haberse hecho, no quiere decir que a mí no me alegre o que yo no empatice con ver imágenes de toda mi familia", detalla.

Raquel Mosquera desvela la reacción de Pedro al convertirse en abuelo: "Le gustó ver la carita de Rocío"

Además, explica que "yo no he renegado de donde vengo. Estoy muy orgullosa de mis raíces y me gusta ver imágenes de cosas que no he podido tener la posibilidad de ver." Por otro lado, Terelu Campos pregunta a Mosquera por el momento en el que se enteró Pedro de que iba a ser abuelo, a lo que ella responde que "a ver, al principio, lo lógico de cuando tu hija se queda embarazada con 17 años, encima una persona pública pues tanto Rocio como Pedro...pero luego le gustó y sobre todo ver la carita de Rocío. Además, se le nota", asegura.