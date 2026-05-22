José Campos, exmarido de Carmen Martínez Bordiú, hospitalizado en Cantabria tras ser operado de artrosis bilateral de cadera

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Postrado en la cama de un hospital de Cantabria, esta es la última imagen de José Campos, exmarido de Carmen Martínez Bordiú. Tras una caída las pasadas navidades, el exatleta descubrió que padecía artrosis bilateral de cadera, una enfermedad que le obliga a pasar por quirófano en dos ocasiones en apenas ocho meses.

En todo momento ha estado acompañado por su mujer, Mariam Sousa, con la que se casó en julio de 2014, apenas un año después de su sonado divorcio de la nieta de Franco. Los últimos años de José no han sido fáciles. En 2024, una rotura del tendón de Aquiles en la pierna derecha le mantuvo siete meses en recuperación. Aun más grave fue el ictus que sufrió en 2020, que le dejó secuelas en la memoria y por el que le concedieron una pensión de incapacidad.

Tras este duro bache de salud, José se marcó el objetivo de perder peso. La báscula llegó a marcar más de 125 kilos, aunque él asegura haber perdido ya unos 20. A pesar de sus problemas de salud y de llevar más de 15 años completamente alejado de la televisión, todavía tiene mucho que contar.

José Campos, sobre su relación con Carmen Martínez Bordiú: "Fue una relación muy bonita"

Álex Álvarez, reportero de 'El tiempo justo', ha podido hablar con él: “Acaba de salir de una operación y dentro de ocho meses volverá a pasar por quirófano para la otra cadera. Asegura que lleva un estilo de vida más o menos normal y que no quiere saber nada de la televisión”.

Además, le pregunta por su relación con Carmen Martínez Bordiú: “Dice que fue una relación muy bonita. Cuando le pregunto si estuvo enamorado de ella, me responde que no sabe qué contestar, aunque deja claro que está muy enamorado de su actual mujer”.