Compartir







El paparazzi Raúl García ha pillado a Marta López de forma 'in fraganti' cometiendo una fechoría. La colaboradora aparcó, citando su versión, sin darse cuenta sobre un paso de peatones cuando acudía a su clase de pilates.

López detalla que una persona le explicó que mucha gente no suele darse cuenta. "No te preocupes, que le pasa a mucha gente", afirma. Pero la infracción fue cometida y Marta López no ha dudado en compartir su enfado en directo.

El enfado de Marta López

"Sois todos muy listos y muy inteligentes", le dice al resto de colaboradores del programa de Telecinco. Marta López reconoce que se equivocó y está lista para recibir críticas por ello. "El cachondeo que estáis teniendo para que ahora me insulten. No me hace ni gracia", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La televisiva afirma que ha podido cometer infracciones en más de una ocasión, aunque afirma "que todos nos podemos equivocar". "Me saqué el carnet con 18 años. No tengo ningún problema, me he podido equivocar cincuenta mil veces", cuenta.

Marta López expresa su indignación pero Joaquín Prat, el presentador del espacio, le intentaba dar calma tras unos instantes de tensión.