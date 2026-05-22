Ana Carrillo 22 MAY 2026 - 18:10h.

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Marta López ha vivido una tarde movida en 'El tiempo justo', pues ha descubierto que un paparazzi la había grabado cometiendo una infracción y, unos minutos más tarde, ha protagonizado un fuerte rifirrafe con su compañera Belén Rodríguez. Todo surgía a raíz de que saliera a la luz Rocío Crusset, hija de Mariló Montero y Carlos Herrera, ha decidido celebrar una boda íntima; momento en el que Belén Ro comentaba que había gente que hacía lo contrario e invitaba a mucha gente para vender la exclusiva y tener la boda pagada.

"No miro a nadie", apostillaba la exconcursante de 'GH DÚO 3', aunque Marta López se daba por aludida - se casó el año pasado con Alejandro Huerta en una multitudinaria boda que congregó muchos rostros conocidos de Telecinco - y saltaba: "¡Si tuviésemos que vivir de lo que haces tú... en televisión no viviríamos!".

Belén Rodríguez ha replicado que ella nunca ha querido "vender" su vida y ha explicado que sigue rechazando ofertas para hacerlo: "No soy como tú, cariño". "Primero tienes que interesar", le ha contestado Marta López, que ella ha subrayado que no necesitó invitar a tantos famosos para vender la exclusiva, pues la revista se la quería comprar sin saber qué rostros conocidos iban a ir.

"Es vergonzoso", ha añadido Marta, que cree que su compañera la estaba "acusando" de "vender" su intimidad para que rentabilizar su boda.