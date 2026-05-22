Lidia González 22 MAY 2026 - 16:32h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta la reacción de Sthefany Pérez al llegar a casa y ver que él había desaparecido

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Tadeo Corrales ha querido contar su versión sobre todo lo ocurrido con su expareja y ha contado uno de los episodios más dolorosos que ha vivido. Después de que su expareja haya contado todos los detalles sobre su ruptura, llega el momento de que el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta toda la verdad. El influencer explica cómo abandonó la casa que compartía con Sthefany Pérez a escondidas y confiesa si se arrepiente de haberlo hecho de esta manera. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

El creador de contenido se sienta frente a las cámaras de mtmad para contar, de una vez por todas, cómo fue realmente su ruptura con Sthefany Pérez. El influencer habla del límite al que llegó la tensión entre ellos antes de tomar esta decisión tan radical y explica el proceso completo que realizó: “La única forma que tenía era esperar que saliera de casa y yo recoger todo”. Tadeo asegura que, en ese momento, sabía que, si no lo hacía, nunca lo iba a hacer: “Era la única escapatoria”.

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El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera con todos sus seguidores y confiesa si está arrepentido de haber hecho las cosas de esta manera. Además, explica cómo reaccionó Sthefany Pérez, que ha hablado de la separación del hijo del andaluz, al llegar de viaje y “encontrar todo el pastel”. Con mucho dolor por recordar todo lo que sucedió en ese momento, Tadeo asegura: “Fue muy caótico”.

Tadeo Corrales habla de sus recaídas con Sthefany Pérez

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Después de tantos años juntos, con múltiples idas y venidas, la ruptura de Tadeo Corrales y Sthefany Pérez ha sido muy dolorosa para ambos y no han podido evitar tener algún reencuentro. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de sus recaídas con la influencer y cuenta todos los detalles de lo que ha sucedido entre ellos. Además, se sincera sobre la relación secreta que se propusieron y desvela cómo acabó esta situación. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, para Mediaset Infinity!