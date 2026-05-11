Lidia González 11 MAY 2026 - 15:42h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ admite que cortar su vínculo con el hijo de su expareja es lo que más le duele de la situación que vive

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Sthefany Pérez está atravesando un momento personal muy complicado y se ha abierto en canal para explicar todos los detalles del proceso que está viviendo. Por ello, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre su dolorosa separación del hijo de Tadeo Corrales, ya que su ruptura no solo ha significado cortar lazos con la que fuera su pareja, sino también con su pequeño. La influencer explica cómo ha vivido este proceso y habla sin tapujos al respecto. ¡Dale al play no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“A su hijo le tenía como a mi hijo”, comienza explicando la creadora de contenido al hablar del estrecho vínculo que tenía con él. La que fuera participante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, que ha hablado del papel de Gerard Arias en ‘Supervivientes’, admite que es “lo que más le duele” de toda esta situación. “Era la alegría de la casa”, asegura visiblemente afectada.

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Sthefany Pérez desvela el motivo real de su ruptura con Tadeo Corrales

Sthefany Pérez ya está preparada para ampliar algunos detalles sobre lo que se ha contado de su situación personal y se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para contarlo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el motivo real de su ruptura con Tadeo Corrales y explica en qué punto se encuentra su relación en la actualidad.

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La exparticipante de ‘LIDLT’ cuenta la verdad de su relación con Andrea Sabatini

A pesar de la dolorosa situación sentimental por la que Sthefany Pérez está pasando, se ha rumoreado muchísimo un posible romance con otro exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ debido al acercamiento que han protagonizado. La creadora de contenido cuenta la verdad de su relación con Andrea Sabatini y desvela hasta dónde ha llegado con él. La influencer aclara toda la situación y desvela todos los detalles. ¡Dale al play y descúbrelo, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!