Equipo mtmad 13 MAY 2026 - 18:29h.

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Hace relativamente poco, Sthefany Pérez cumplió años. La joven originaria de La Habana pero afincada en Sevilla ha desvelado algún que otro detalle de lo que fue uno de los días más importantes para ella, sacando a todos de dudas sobre un ramo de flores que mostró en redes sociales y que generó todo tipo de reacciones y contando alguna anécdota hasta ahora desconocida y que seguramente impresionará a más de uno.

En primer lugar, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' ha contado todo sobre el ramo de flores que enseñó en sus redes sociales: "El famoso ramo misterioso que nadie sabe de dónde procede...". Pues bien, ya sabemos que fue un regalo de Andrea, con quien mantiene una relación muy estrecha tras su ruptura con Tadeo Corrales: "Quiso tener un detalle conmigo. No sabía absolutamente nada".

Además, Sthefany Pérez cuenta que al recibir el ramo de flores pensó que era de sus amigas: "Ese finde me hicieron un montón de regalos misteriosos y creía que era de ellas". Pero fue al leer el remitente cuando la joven se dio cuenta de que procedía del italiano: "Él sabía que me hacía ilusión...".

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El cariñoso mote de Andrea a Sthefany Pérez

Por otro lado, Sthefany ha aclarado qué había escrito en el contenido de la tarjeta que venía junto al ramo de flores: "Decía 'buen cumpleaños, pequeño desastre'. Él sabe que estoy loca, que no paro, que soy un remolino y que siempre estoy de aquí para allá", revelando así el cariño mote que utiliza Andrea para dirigirse a ella.

Por último, Sthefany Pérez ha desmentido que se haya hecho un tatuaje con Andrea, tras las informaciones de Javi Hoyos en sus redes.