Fiesta 23 MAY 2026 - 19:04h.

La hija de Juancho García Obregón se ha dado el "sí, quiero" con Iago Álvarez Navarro en una celebración en La Granja de San Ildefonso

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Marta García Obregón, sobrina de la actriz, se ha dado este sábado el 'Sí, quiero' con su pareja Iago Álvarez tras varios años de relación. Al enlace también ha acudido parte de la familia Sainz, ya que Reyes Vázquez, mujer del piloto, es tía materna de la novia.

La pareja anunció su compromiso en 2025 compartiendo la pedida de mano con una imagen del anillo escogido por Iago, un diseño ojo de perdiz de diamantes que causó sensación.

El enlace, celebrado en el espectacular marco del Real Sitio de San Ildefonso en Segovia, ha congregado a dos grandes familias del panorama social español, pero sin duda el momento más emotivo ocurría a las puertas de la iglesia cuando Ana García Obregón, preguntada por los reporteros, recordaba a su hijo Aless Lequio:

"Hoy es un día muy importante, adoro a mi sobrina. Martita era de las primas favoritas de Aless y para él habría sido un día muy especial, le habría encantado estar aquí. Hoy no puedo evitar tener sentimientos encontrados".

Y es que, aunque se encuentre con sentimientos encontrados, Ana Obregón nunca falta a los eventos importantes de su familia. La actriz ha demostrado en muchísimas ocasiones lo tremendamente unida que está a su familia y lo importante que es para ella rodearse de los suyos.

El llamativo look de Ana García Obregón

Para la boda de su sobrina Marta, Ana posaba con la mejor de sus sonrisas ataviada con un precioso vestido celeste que ha llamado la atención de los colaboradores de 'Fiesta', una pieza de Alejandro de Miguel, su diseñador de confianza, que ha combinado con tocado y zapatos joya del mismo color.