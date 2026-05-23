Fiesta 23 MAY 2026 - 16:47h.

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Anoche, Alejandra Rubio reaparecía en el plató de '¡De viernes!' tras la publicación de su primera novela, 'Si decido arriesgarme'. En el plató, la hija de Terelu Campos respondió tajante a todas las críticas que ha recibido desde que anunció el lanzamiento de su libro, entre ellas las de Pipi Estrada. Ahora, el colaborador reacciona en 'Fiesta' a las palabras que Alejandra le dedicó.

Sesenta días después de su retirada de la televisión, Alejandra Rubio se sentaba en el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta, donde su primer libro fue sometido al duro examen de los colaboradores. Del mismo modo, la novia de Carlo Costanzia reaccionó a algunas de las críticas más duras que han hecho sobre su debut literario algunos de sus compañeros de profesión.

"No voy a perder tiempo en leer algo que no me aporta nada. ¿Qué va a aportar Alejandra Rubio? ¿Quién va a ser el descerebrado que pierda un momento de su vida en leer esto?", fueron las demoledoras declaraciones de Pipi Estrada a las que Alejandra respondió: "Dice que quién va a perder el tiempo comprando mi libro, pues ya vamos por la segunda edición. Estoy súper contenta".

Pipi Estrada carga duramente contra Alejandra Rubio en 'Fiesta'

Por alusiones directas, Pipi Estrada ha respondido a Alejandra Rubio esta tarde en el programa de Emma García: "Me sorprendió porque aquí todos tenemos opiniones", ha dicho el colaborador, antes de desvelar la razón por la que no tiene ninguna intención de leerse el libro de Alejandra: "Es la alumna de Megan Maxwell, la gran escritora romántica, creo que debería leerla un poco más para que todo lo que escriba tenga un poco de menos frivolidad".

"Estoy en una fase de mi vida donde, para mí, el tiempo es muy importante y, realmente, no me es apetecible leer la novela de una persona que está dentro de un perfil superficial y frívolo", ha añadido tajante Pipi Estrada, cargando sin piedad contra la hija de Terelu Campos.

Del mismo modo, otros colaboradores han dado su opinión sobre el libro, entre ellos, Marisa Martín Blázquez, quien, a diferencia de Pipi Estrada, ha mostrado su apoyo a Alejandra Rubio: "Creo que tiene potencial para seguir escribiendo. Yo la animaría a que seguirá escribiendo. Esta dirigido a un público determinado y tiene su público. Va a vender novelas".