Antía Troncoso 23 MAY 2026 - 02:24h.

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Esta noche, '¡De viernes!' ha organizado su propio club de lectura con motivo del lanzamiento del primer libro de Alejandra Rubio, 'Si decido arriesgarme'. Tras exponer sus críticas y valoraciones sobre la novela de la hija de Terelu Campos, a las que la propia escritora ha reaccionado en directo, los colaboradores han leído varios de los fragmentos de la misma. Instante en que se ha producido un momento de lo más emotivo.

Ángela Portero ha sido la primera en dar comienzo a esta sección en la que todos los colaboradores han ido leyendo, uno por uno, algunos de los pasajes más llamativos del libro de Alejandra, presente en plató para promocionar el mismo y responder a todas las cuestiones cerca del que es ya su debut literario.

Para empezar, la colaboradora ha leído la especial y enigmática dedicatoria presente en las primeras páginas del libro: "Todos los sueños que cumpla son para ti". Un mensaje de lo más especial dirigido a una de las personas que más ha marcado la vida de Alejandra Rubio, su abuela María Teresa Campos.

Terelu Campos se emociona con la dedicatoria de Alejandra a su abuela

Antes de que la propia Alejandra Rubio profundizase sobre esta bonita dedicatoria, el programan ha recuperado la emotiva carta que Alejandra le dedicó unos años atrás a su abuela, en la que también escribió la que es ahora la dedicatoria de su primer libro: "Todos los sueños que cumpla son para ti".

Ha sido durante este momento en el que Terelu Campos no ha podido evitar quebrarse al escuchar las bonitas palabras que su hija le dedicó a su madre. Al ver a Terelu tan emocionada, Alejandra no ha dudado en levantarse y fundirse en un abrazo con ella lleno de cariño. Seguidamente, la pareja de Carlo Costanzia ha explicado sobre la dedicatoria de su libro a su abuela:

"Se lo prometí. No he puesto abuela porque no quería que fuera algo muy evidente, era algo mío. Es mi primera novela y tenía que ser para ella. Con ella he compartido muchísimo. Sé que si hubiera estado aquí habríamos comentado durante horas este libro, los personajes, lo que le hubiera parecido, me hubiera hecho cambiar cien mil millones de cosas seguro porque ella siempre tenia la razón, y yo siempre me fiaba de ella. Así que no podía ser de otra forma".