Antía Troncoso 23 MAY 2026 - 14:15h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela los prodecimientos estéticos a los que se ha sometido: "Os lo cuento todo"

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Alexia Rivas habla sin filtros sobre todos los retoques estéticos que se ha realizado. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha decidido responder a través de su perfil de Instagram a una de las cuestiones que más comentarios ha generado sobre ella: "Os lo cuento todo", ha anunciado en una publicación en la que ha repasado cada uno de los procedimientos a los que se ha sometido. ¡No te lo pierdas!

Decidida a despejar todas las incógnitas respecto a su imagen física tras recibir infinitud de comentarios respecto a los supuestos retoques que se habría realizado a lo largo de su vida, Alexia Rivas ha dado un paso al frente para ser ella misma quien desvele, uno por uno, todos sus retoques estéticos.

Los retoques estéticos de Alexia Rivas: baby bótox, sculptra y otros tratamientos

"Habéis hablado muchísimo de esto sobre mí, así que hoy os lo voy a contar", ha explicado antes de enumerar todos sus retoques. Comenzado por sus labios, la creadora de contenido ha explicado: "Tenía el labio más fino y me hice una hidratación de labios". Seguidamente, Alexia ha reconocido que se ha aplicado bótox:

"Llevo un poquito de bótox. Se llama 'baby bótox' porque es para personas de aproximadamente treinta años, para que no se marquen tanto las arrugas de la frente o cuando sonríes las patas de gallo". Dicho esto, Alexia Rivas ha anunciado: "Ahora vais a alucinar, porque el resto de mis retoques estéticos son simplemente para mejorar, por ejemplo, la calidad de la piel".

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Entre estos tratamientos, la influencer ha hablado sobre el sculptra: "Es un inductor de colágeno. Te inducen a través de unas cánulas el producto, entonces tu cuerpo genera colágeno como si tuvieras veinte años. Tras esto, Alexia Rivas ha negado haberse infiltrado ácido hialurónico:

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"No llevo absolutamente nada de ácido hialurónico como dicen. Todos los rasgos son míos". Del mismo modo, la exconcursante de 'Supervivientes' ha aclarado: "Me han preguntado si me he operado la nariz y no. Mi padre cuando nací dijo 'está niña ha nacido sin nariz'. No tengo nada más, pero intento cuidarme. Si que me hago muchos tratamientos de la piel como: plasma rico en plaquetas, láseres que mejoren la calidad de la piel... Pero no llevo nada más".