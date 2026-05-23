Natalia Sette 23 MAY 2026 - 13:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' hacen una escapada romántica a Italia y Suiza y lo comparten con sus seguidores

Tania Medina se emociona con el detalle que Alejandro Nieto ha tenido con ella

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Tania Medina y Alejandro Nieto están viviendo un momento profesional inmejorable tras anunciar la apertura de su propio estudio de barre y pilates reformer . Sin embargo, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ siempre tienen tiempo para pasar momentos especiales juntos y hacen una escapada de postal a un lugar de película.

Los que fueran concursantes de ‘Supervivientes’ están, sin duda, en su mejor momento. Tras pasar por altibajos durante sus seis años de relación, la pareja ha llegado a un momento de calma, tranquilidad y proyectos emocionantes. A pesar de estar hasta arriba de trabajo, la pareja se ha prometido sacar siempre tiempo el uno para el otro para cuidar su relación .

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Los enamorados han puesto rumbo a un entorno idílico en el extranjero, compartiendo con su comunidad de seguidores los detalles de un viaje que ha dejado a todos con la boca abierta. A través del vídeo publicado por Alejandro en su Instagram, se pueden ver los espectaculares paisajes que han tenido la oportunidad de recorrer durante estos días de desconexión. “Entre calles elegantes, lagos de postal y pueblos que parecen sacados de una película”, ha descrito el andaluz junto a la publicación.

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El gaditano y la canaria han escogido dos destinos muy cotizados por los amantes de la naturaleza y el lujo: “Descubriendo la magia del norte de Italia y Suiza”. Ambos se han quedado completamente enamorados de los lugares visitados y se nota en el propio vídeo que han disfrutado muchísimo. “Mirad qué paisajes más bonitos”, dice Alejandro mientras graba.

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Durante su itinerario, Tania y Alejandro han visitado lugares tan emblemáticos y mágicos como Bellagio, Lugano y Como. El vídeo muestra un recorrido dinámico donde no faltan las visitas a imponentes catedrales históricas, paseos por las exclusivas calles de la zona y, por supuesto, paradas necesarias en famosas tiendas de chocolates suizos para endulzar la experiencia.

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Tania Medina por su parte comentó en la publicación de su chico, mostrando lo encantada que quedó con la escapada: “¡¡¡Planazo, qué bien lo pasamos!!!”. Con esta romántica y cinematográfica escapada, los influencers han recargado las pilas al máximo, listos para regresar a España y afrontar con todas las fuerzas del mundo su nuevo emprendimiento.