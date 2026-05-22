Lorena Romera 22 MAY 2026 - 15:07h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' anuncia el nacimiento de su primera hija

Así es la novia y madre de la hijo de Diego Pérez: cantante y hermana de un campeón de boxeo

Compartir







Diego Pérez y su pareja han dado la bienvenida a Freya, su primera hija. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha comunicado la feliz noticia a través de su perfil de Instagram. Aunque ha reconocido que "el parto ha sido una odisea", James Lover -como se le conoce en el entorno online- ha compartido ilusionado que que la pequeña está "sana". Tras varios días ingresados en el hospital, los recién estrenados papás se encuentran a la espera de recibir el alta para poner rumbo a casa y comenzar esta nueva y emocionante etapa.

PUEDE INTERESARTE Diego Pérez habla sobre su paternidad y la relación con la madre de su bebé

El que fuera novio de Lola Mencía ha sido el encargado de confirmar el nacimiento de su primogénita, enviando un mensaje de tranquilidad después de las complicaciones de última hora. "El parto ha sido una odisea, ya explicaré, pero ella ya está con nosotros. Muy sana y muy guapa", ha relatado el cántabro, dando la última hora sobre el nacimiento de la pequeña Freya y adelantando que unos días entrará en más detalles de lo ocurrido en el paritorio.

Agradecido por la enorme oleada de cariño que ha recibido en las últimas horas, el creador de contenido se ha disculpado por no poder responder de forma individual: "Espero poder pronto subir fotos y vídeos y de todo, pero por el momento subiré el contenido normal diario que tenía programado. Muchas gracias por todos los mensajes, tanto en redes como en WhatsApp, de la gente más íntima".

PUEDE INTERESARTE Lola Mencía reacciona en exclusiva a la paternidad de Diego Pérez y le manda un mensaje

Canal de Whatsapp de Telecinco

El nacimiento de la pequeña Freya supone el broche de oro perfecto para su historia de amor. Era noviembre del año pasado cuando el deportista decidía presentar oficialmente a su novia en redes sociales, aprovechando el momento para anunciar por todo lo alto que estaban esperando un bebé.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por el momento, se desconocen más detalles sobre la bebé o las razones por las que el parto se convirtió en una auténtica "odisea", pero lo que es seguro es que la pareja ya exprime al máximo los primeros minutos de vida de su pequeña mientras cuentan las horas para poder descansar, por fin, desde la tranquilidad de su hogar.