Natalia Sette 23 MAY 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' encuentra un nuevo truco increíble para calmar las rabietas de su hija

Anabel Pantoja rompe su silencio tras abandonar la agencia de Dulceida

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Anabel Pantoja está completamente volcada en su faceta como madre primeriza y, como cualquier progenitora, busca constantemente los mejores trucos para lidiar con los momentos más complicados de la crianza. El último de ellos lo ha encontrado directamente en las redes sociales. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sumado al nuevo trend viral que arrasa en el TikTok de Estados Unidos: el truco de ‘Jessica’. La sobrina de Isabel Pantoja alucina con la reacción de su hija.

Este trend comenzó a viralizarse al prometer calmar los berrinches de los más pequeños en cuestión de segundos. Consiste en que los padres, en pleno llanto del bebé, simulan llamar a viva voz a una persona ficticia llamada ‘Jessica’. El objetivo es despertar de inmediato la curiosidad del niño, desviando su atención del motivo de la rabieta.

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La influencer no ha dudado en ponerlo a prueba en su perfil de Instagram compartiendo un divertidísimo vídeo. “No sé si sabéis que si llamáis a Jéssica tu bebé deja de llorar”, ha comenzado explicando a su comunidad, completamente impactada. “Nuevo trend en América. Es flipante”, ha añadido.

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Aunque Anabel ha protegido en todo momento la privacidad de su hija evitando enseñar su cara, en el video se escucha perfectamente cómo la pequeña está llorando con fuerza. Sin embargo, en cuanto la colaboradora de televisión empieza a llamar a ‘Jessica’, el llanto cesa de golpe de forma casi mágica.

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En las imágenes se aprecia cómo la niña se queda completamente descolocada buscando con la mirada a la persona misteriosa por todos lados, mientras su madre alucina con el resultado e intenta aguantar la risa. La publicación ha despertado las risas y la curiosidad de muchas madres que ya toman nota del truco. Entre ellas, Alma Bollo, que no ha dudado en reaccionar con humor al ver la efectividad del método: “¿¿¿Cómo???? A Jessica voy a llamar yo todo el día”.