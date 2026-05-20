Celia Molina 20 MAY 2026 - 10:44h.

La revista 'Semana' ha confirmado la noticia de la ruptura de Rosa López e Iñaki García, que se produjo hace dos meses

La dura confesión de la cantante Rosa López: "He llegado a pensar en no querer estar en este mundo"

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La revista 'Semana' ha confirmado la noticia de la ruptura de Rosa López e Iñaki García, tras seis años de relación. Una separación que ha dejado muy sorprendidos a los fans de la cantante pues, desde que comenzó su romance con el expolicía de Leganés, tras conocerse casualmente en un concierto de Marta Sánchez en el año 2019, ella siempre aseguró que su amor era el "definitivo" y que estarían juntos "para toda la vida".

La revista ha dado algunos detalles sobre los motivos que han llevado a la pareja a tomar caminos distintos: por el propio desgaste de la relación. También han apuntado que la ruptura se produjo hace ya dos meses. Y, tan discretamente como mantuvieron su noviazgo, ambos se han separado sin hacer ruido ni declaraciones públicas.

De hecho, en la cuenta de Instagram de Rosa, desde la que está promocionando su nueva gira , ella misma ha asegurado que "está muy feliz" por comenzar este esperadísimo tour: "Arrancamos este fin de semana la gira '12 Diamantes Negros'. Y este nivel de mensajes, cariño y emoción, solo hace que tengamos aún más ganas de vivirlo con vosotros", ha escrito en su muro, junto a un vídeo en el que sale con un nuevo peinado.

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La cantante e Iñaki rompieron su relación hace dos meses

En un post anterior, la cantante, que siempre será recordada por haber representado a España en 'Eurovisión' con su 'Europe is Living a Celebration', se mostró algo más emotiva, hablando de las personas que la apoyan "hasta en los días más difíciles":

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"A veces, la vida te recuerda lo afortunada que eres por las personas que te rodean. Y yo no puedo sentirme más agradecida. Por cada abrazo sincero, cada palabra bonita, cada persona que suma, que impulsa y que cree en mí incluso en los días más difíciles. Estoy viviendo una etapa llena de ilusión, de música, de proyectos preciosos y de muchísima verdad. Y lo mejor de todo… es compartirlo con gente bonita en el camino. No puedo estar más motivada y feliz", ha dicho.

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Rosa siempre estuvo dispuesta a casarse con él

Cuando Rosa presentó oficialmente a Iñaki en la revista 'Hola' en 2021, ambos dijeron que sentían que su "amor era el definitivo, para toda la vida". "Es un amor basado en el respeto, la comprensión, el humor y la alegría. Es la primera vez que no me cuesta presentar oficialmente a mi chico de lo ilusionada que estoy", aseguró. Y, aunque siempre se mostró dispuesta a casarse con él, lo cierto es que nunca llegaron a pasar por el altar (no tenían prisa por hacerlo), a pesar de los rumores sobre su boda que ella misma fomentó al enseñar un anillo - no de compromiso - que le había regalado su pareja.

Durante todo este tiempo, ambos han formado un gran equipo tanto en lo personal como en lo profesional. también en 2021, él decidió dar un giro importante a su vida y dejó su trabajo como agente de la Unidad Canina de la Policía Local de Leganés, en Madrid, para centrarse por completo en la carrera de Rosa como su representante. Resta saber si, una vez que han finalizado su relación personal, también continuarán con el contrato laboral que les une.