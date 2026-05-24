Fiesta 24 MAY 2026 - 18:16h.

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Lola Aparicio, médico y escritora del libro 'Las historia no contadas: experiencias entre la vida y la muerte', visita el plató de 'Fiesta' para hablarnos de las experiencias cercanas a la muerte que ha experimentado en su lugar de trabajo. Lola habla del duelo que experimentan las personas cuando pierden a un ser querido cuando Iván Reboso no ha podido evitar emocionarse al recordar una reciente pérdida que ha sufrido.

"Yo hace tiempo perdí a un ser querido y nunca se está preparado para eso", le cuenta el periodista y colaborador de 'Fiesta' a la médico. "Me remueven muchas cosas porque nadie está preparado para esto pero tampoco para un tanatorio ni para hablar de alguien en pasado", continúa explicando Iván Reboso, muy emocionado ante la atenta mirada de sus compañeros y de la presentadora del programa, Emma García.

"Algo que es tan natural, cuesta mucho verbalizarlo porque, por mucho consuelo que tengas, eso lo llevas en el corazón. Yo creo que cada persona tiene su duelo y a mí lo que más me cuesta es el día a día. Me cuesta aceptar que no está una persona que he querido tanto y que ahora vive de otra manera. El poder mandarle un audio o un abrazo, el poder sentir que nos está viendo, a mí es algo que todavía me cuesta", añade.

Además, Iván Reboso que este caso que ha vivido recientemente ha sido especialmente traumático porque la persona que se ha marchado no se quería ir, "se aferraba a la vida" y es por ello por lo que está conviviendo con un duelo especialmente doloroso. Tras escuchar sus palabras, Lola Aparicio la transmite sus impresiones y unas palabras de consuelo.

Omar Suárez desvela que predijo el día en el que fallecería su abuela

Al hilo de esto, Omar Suárez también ha querido compartir con sus compañeros y con los espectadores de 'Fiesta' una experiencia personal: "Yo no he superado la muerte de mi abuela. Siempre he dicho que para mí, mi abuela, fue como una segunda madre. Cuando ella falleció le dijeron que le quedaban veinticuatro - cuarenta y ocho horas. Aguantó diez días. Los médicos decían que no lo entendían".

"Yo, a mis padres, a mi abuelo, les decía 'sé que se va a ir el seis de enero, que era el cumpleaños de mi madre y los médicos me decían que era imposible que aguantara tanto. Pero yo estaba convencido que se iría el seis de enero y el seis de enero se fue. Yo estoy convencido de que ella se fue eligiendo esa fecha", añade el periodista y colaborador de 'Fiesta'.