Claudia Barraso 24 MAY 2026 - 11:08h.

Ibai Llanos grita la célebre frase puertorriqueña "Acho 'PR' es otra cosa" en la "casita" del concierto de Bad Bunny

Bad Bunny se despide de Barcelona dejando un listón muy alto: el puertorriqueño Bryant Myers, invitado sorpresa

Compartir







Este sábado los fans se han despedido de Bad Bunny en Barcelona y en unos días da comienzo sus 10 conciertos en Madrid tras dejar el listón muy alto en Cataluña. Bad Gyal o Bryant Myers como artistas invitados y miles de personas coreando su nombre después de que el puertorriqueño estuviese sin pisar España al menos siete años.

Sin embargo, otro de los nombres más coreados fue el del youtuber Ibai Llanos, que fue “invitado a la casita” que montó el artista en su escenario, según pudo confirmar el influencer en sus redes sociales horas antes de su gran aparición. Y no desaprovechó la oportunidad de agradecer al artista la invitación que gritando su gran lema: “Acho, ‘PR’ es otra cosa”.

El vídeo de Ibai Llanos

Ibai publicó un vídeo unas horas antes donde afirmaba estar algo preocupado porque el cantante llevó a importantes personalidades, desde el mundo de la música hasta del cine: "Toda esta gente sabe bailar, yo he ido a tres conciertos en mi vida, por lo tanto voy a dar vergüenza, voy a dar lástima", decía en su post.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El último concierto de Bad Bunny en Barcelona

Esta célebre frase dio pie a la canción ‘Voy a llevarte pa’ PR’, una de las más esperadas por los fans que lanzaron una gran ovación por todo el estadio catalán cuando Ibai gritó el lema puertorriqueño. El streamer informó a sus seguidores de que iba a salir en el segundo y último concierto del cantante en Barcelona, por lo que su salida, aunque era esperada, fue una de las que más gustó a todos sus fans.

Otro de los invitados al concierto fue su amigo y compañero, Bryant Myers, con el que rememoró temas de sus comienzos y cerró esta primera etapa en España para dar la bienvenida a la segunda: Madrid. Hay 10 fechas en las que el cantante ofrecerá su show en el Riyadh Air Metropolitano, donde muchas personas le esperan ansiosos por descubrir qué tipo de espectáculo ofrecerá en tantos conciertos.