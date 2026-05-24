Natalia Sette 24 MAY 2026 - 10:00h.

La hija de Raquel Bollo y exconcursante de 'Supervivientes' ha optado por un conjunto de dos piezas en un tono rojo vibrante, perfecto para esta temporada

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Alma Bollo ha vuelto a compartir un look que ha acaparado todas las miradas. Tras su arriesgado y criticado traje en la Feria de Sevilla , la hija de Raquel Bollo ha compartido un espectacular estilismo que eligió para la boda de su íntima amiga, Marina. En esta ocasión, la exconcursante de 'Supervivientes' ha conseguido un look de invitada perfecta, apostando por un conjunto de dos piezas que le ha costado 180€.

La sevillana se muestra radiante con un diseño en un intenso tono rojo vivo que le sentaba de maravilla. El punto fuerte del estilismo reside en su parte frontal, compuesta por unas largas tiras de tela que permiten múltiples formas de colocación. Alma decidió innovar y hacerse un nudo suelto delante, una forma que, según confesó, le parece "espectacular".

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Sorprendentemente, las responsables de la firma le comentaron que, de todas las opciones posibles, nunca la habían visto lucir de esa forma: "Esta forma me parece divina y las chicas de la tienda me dijeron que de todas las opciones que se puede poner, nunca la habían visto así. Seré la primera".

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El look se completaba con una falda larga de tiro alto, creando un equilibrio perfecto. "No me puede gustar más", ha asegurado la creadora de contenido. Lo mejor de todo es que el diseño pertenece a una marca asequible, demostrando que la elegancia no siempre va ligada a un precio elevado. El top tiene un precio de 80€, mientras que la falda cuesta 100€, por lo que el conjunto total se queda en 180€.

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Para los accesorios, Alma Bollo ha decidido seguir con la misma línea sofisticada y optó por unos pendientes sencillos y un casquette formado por una red metálica con pequeñas piezas acristaladas, muy en tendencia. Este accesorio de la cabeza tiene un precio de 23€. Para los pies apostó por un tacón ancho dorado. Terminó el look con un bolso de mano ovalado en tonos marrones.

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Los comentarios de sus seguidores no se han hecho esperar, y en esta ocasión, ha habido unanimidad. "El rojo ha sido una excelente elección", "qué guapísima", "impresionante", "te queda brutal" o "menudo estilo", son solo algunos de los mensajes positivos que ha recibido en su publicación.