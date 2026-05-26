Lorena Romera 26 MAY 2026 - 17:14h.

La médico ha sido duramente criticada por llevar a su empleada del hogar con mascarilla

Carla Barber muestra la cara de sus hijos, de 4 y 3 años, y le llueven las críticas: "Por dinero"

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Carla Barber ha vuelto a convertirse en el centro de la polémica. La médico especializada en medicina estética ha incendiado las redes al compartir unos stories en las que, al parecer, ha mostrado por accidente a su empleada del hogar viajando con ella en la parte de atrás del coche con mascarilla. Unas imágenes que no han tardado en hacerse virales y por las que la exconcursante de 'Supervivientes' ha sido duramente criticada. Especialmente porque muchos han recordado lo que ocurrió con 'filipina Mayet', como se refería a esta joven que trabajaba para ella como personal del hogar.

La canaria mostraba en sus redes una escena de lo más cotidiana: su padre conduciendo el coche mientras ella viajaba de copiloto con la cámara en mano. Sin embargo, la lupa de los usuarios de las redes sociales han ido a parar en la parte trasera del vehículo, donde viajaba la empleada del hogar.

A pesar de que se la ve en un breve instante, la cámara capta perfectamente como esta mujer viaja con mascarilla, algo que ha chocado a los seguidores de la que fuera modelo. Ha habido quien la ha acusado de intentar a toda costa de que la trabajadora "no salga en el plano". Un esfuerzo que ha resultado en vano al colarse la polémica imagen.

En red social X -la antigua Twitter- no han tardado en tachar a la influencer de "clasista" y de imponer el uso de la mascarilla a las empleadas que trabajan para ella, abriendo un intenso debate sobre "el trato" que les ofrecería a sus trabajadores del hogar. Especialmente tras lo que ocurrió con 'filipina Mayet', que ha salido a relucir de nuevo.

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Era enero de 2023 cuando Carla Barber se situaba en el ojo del huracán al compartir una captura de Whatsapp en la que se veía que tenía guardada en su agenda como 'filipina Mayet' a la empleada del hogar que en ese entonces trabajaba para ella.

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Esto provocó un fuerte aluvión de críticas en redes, donde la acusaron de "clasismo y racismo" por utilizar la nacionalidad de manera innecesaria y despersonalizada para identificarla. Por su parte, Barber se defendió visiblemente molesta asegurando que era simplemente un "nombre descriptivo", argumentando que suele guardar a todo el mundo de esa manera en su agenda, poniendo como ejemplo que a su propia hermana la tenía registrada como 'Claudia hermana'.

Por el momento, Carla Barber no se ha pronunciado sobre esta nueva oleada de comentarios tras el revuelo generado por llevar a su empleada con mascarilla en el coche.