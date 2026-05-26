La colaboración de la tenista bielorrusa con la marca Material Goods comenzó con el torneo australiano

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Aryna Sabalenka tiene un gran gusto por la moda y las joyas caras. En enero de 2026 apareció en el Abierto de Australia con un collar y pendientes de zafiro y diamantes. Desde marzo, lleva un anillo con un diamante de 12 quilates. Pero ahora, para el Roland Garros en París, llevará un conjunto de tres collares y dos pares de pendientes de granate y diamantes.

El precio, según 'Daily Mail', es de casi 140.000 euros en total. La colaboración de la tenista bielorrusa con la marca Material Goods comenzó con el torneo australiano y llevó a la creación de una línea dedicada al número 1. "Fuertemente inspirados en las características pistas de tierra batida del histórico Roland Garros, con sus inconfundibles tonos y matices de rojo quemado, los granates son el elemento distintivo del look", explicó un portavoz de la empresa.

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Los detalles de sus joyas valoradas en 140.000 euros

El look está formado por un primer collar con diamantes de 4,7 quilates y granates de 49 quilates, valorados en unos 30.000 euros, y una alternativa compuesta por granates que van de nueve a 72,9 quilates, valorados en 45 mil euros. El tercer collar, en cambio, tiene 8,5 quilates de diamantes y 81,6 quilates de granates, para un valor total de 40.000 euros. Los pendientes, que son dos modelos diferentes, tienen 1,6 quilates de diamantes y 14,3 quilates de granates, por unos 12.000 euros.

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"Estoy deseando poder llevarlos en la pista", escribió Sabalenka a sus fans en Instagram, donde publicó varias imágenes de las joyas. La tenista es la primera embajadora oficial de la marca estadounidense y "durante todo 2026 llevará nuestras creaciones dentro y fuera de la pista", según la página web oficial de la compañía.

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"En 2025 Aryna llevó algunas de nuestras piezas únicas y ganó el US Open", dicen en la página. Ahí se pueden encontrar tanto las joyas que llevará hoy como otros collares, pendientes y anillos siempre con piedras preciosas, desde los omnipresentes diamantes hasta rubíes, pasando por zafiros, azules y amarillos. Los precios van desde los 1.000 euros por un collar granate hasta los 230.000 por pendientes de diamantes y esmeraldas.