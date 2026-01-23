Miguel Salazar Madrid, 23 ENE 2026 - 18:08h.

La presentadora recurrirá el archivo de la causa contra el exconsejero de la Xunta de Galicia

'El programa de Ana Rosa' accede al informe toxicológico de Paloma Lago tras la presunta agresión sexual: no se hallaron sustancias tóxicas

Compartir







Paloma Lago ha reaccionado por primera vez públicamente a la decisión de los jueces de archivar su causa contra Alfonso Villares, el exconsejero de la Xunta de Galicia al que denunció por presunta agresión sexual. La presentadora mantiene la calma y no aporta muchos detalles de sus próximos pasos tras saberse que ha recurrido el archivo con un recurso de apelación.

La reacción de Paloma Lago al ser preguntada por la decisión judicial

"No te puedo decir nada, solo que todo sigue. Los trámites siguen judicialmente, todo el proceso sigue su curso", comparte cuando es preguntada por los periodistas sobre su visión de la medida judicial. Joaquín Prat, presentador de 'El tiempo justo', detalla el por qué de su reacción. "Dice Paloma que sigue su curso por que ella ha recurrido el archivo", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El periodista Antonio Rossi, colaborador del programa de Telecinco, explica por qué decidió el juez que se archivase la causa judicial. Recordemos que Paloma Lago denunció a Villares el pasado mes de enero de 2025, aunque el caso salió a la luz en junio del mismo año, desembocando en la dimisión del consejero gallego.

"El juez deja claro que no hay indicios suficientes para decidir que no hay ningún tipo de delito en la denuncia", aclara Rossi. Pese a los pocos detalles que se conocen del proceso judicial -que está bajo secreto de sumario-, el colaborador explica qué se sabe del archivo de la causa.

"Se ha conocido que el relato que cuenta ella no coincide con la realidad. Hay una serie de mensajes que tiran por tierra el relato de Paloma [Lago] y han procipiado el archivo porque no hay veracidad ni indicios para continuar con el proceso", informa el periodista.