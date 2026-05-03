Rocío Molina 03 MAY 2026 - 18:00h.

La influencer y exconcursante de 'Gran Hermano 15' ha dado un paso estilístico muy deseado con su nuevo cambio de look

Yoli, de 'GH', aclara si sigue con Jorge Moreno ante la duda de si ya no lleva el anillo de casada

Compartir







Yolanda Claramonte, más conocida como Yoli en sus redes, ha sorprendido a sus seguidores por el cambio de look radical que se ha hecho y que la lleva a lucir nueva imagen. La que fuera concursante de 'Gran Hermano 15' ha demostrado en repetidas ocasiones que no tiene miedo a romper con todo o a pasar por quirófano, pero si se trata de su melena que es su seña de identidad, esta resulta más conservadora. Hasta ahora...

La influencer de 33 años ha demostrado que está en una nueva etapa en la que se atreve con los cambios. Esto le ha hecho pasarse por su peluquería de confianza en Valencia y materializarlo con un cambio que ha provocado un terremoto de reacciones en sus redes nada más compartir el resultado. "Y se hizo la magia", son las palabras con las que Yoli se ha presentado con su nueva imagen tan sorprendente.

Marcando el que puede ser el inicio de una nueva etapa personal y, también profesional como ha avanzado en algún momento, Yolanda Claramonte se ha hecho un corte fácil de mantener, pero muy vistoso tal como han apuntado nada más verla. Luciendo flequillo, pero en otra variante de cómo lo ha llevado otras veces, la creadora de contenido también ha potenciado su color y apuntan ya a que esta es la mejor versión en la que ha llevado su rubio.

La exconcursante de 'GH' ha indicado recientemente que necesitaba un cambio real y eso es lo que ha hecho al acudir a su peluquería de confianza. "Soy una pura señora", ha definido con humor Yoli del nuevo estilo que luce y por el que ha apostado y desde luego que no se arrepiente.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Te queda ideal", "es un cambio de rubio", "puntas muy saneadas y color muy potente", "guapísima", "es espectacular", "estás más rubia que nunca", han sido la mayor parte de comentarios que ha recibido. Su giro estilístico también ha encontrado con detractores que le han dejado su opinión en su perfil oficial de Instagram. Desde recomendaciones a que no se "corte más el pelo, que largo le favorece más", hasta los que piensan que este color y estilo le hace mayor. "Me gustaba más antes, era más juvenil", le han apuntado de su nueva imagen con la que ella está de lo más entusiasmada.