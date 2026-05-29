Anita Williams luce un espectacular vestido de su marca: con pedrería y por 200€ en rebajas

Natalia Sette 29 MAY 2026 - 18:42h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' muestra orgullosa uno de los diseños más exclusivos de su colección

Anita Williams acude al médico para la revisión de la lesión de su dedo y comparte su diagnóstico

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Anita Williams ha vuelto a dejar boquiabiertos a sus seguidores con su última aparición pública en la gala de los Premios Brilla. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha aprovechado este importante evento para convertirse en la mejor embajadora de su propia marca de ropa. Lo ha hecho luciendo un espectacular vestido con pedrería que cuesta 200€ en rebajas.

La exconcursante de ‘Supervivientes’, tras pasar por complicaciones médicas, deslumbró con un increíble diseño largo de silueta sirena en un vibrante color verde esmeralda. El vestido destaca por su escote asimétrico de un solo tirante y unas sofisticadas transparencias sobre una base oscura, cubierto por completo de un minucioso trabajo de pedrería y lentejuelas que crean motivos florales con destellos metalizados.

El toque de alta costura lo pone una delicada capa de tul transparente que cae de forma fluida desde el hombro izquierdo, adornada con bordados a juego que le marcan la silueta con elegancia. La influencer no tardó en compartir su orgullo a través de su Instagram, desvelando una gran noticia para sus fans: “Mi vestido es de mi marca, tenemos TODA LA WEB al 50%”. Una rebaja espectacular que deja este exclusivo diseño, cuyo valor original es de 404€, a un precio final de 202€.

Más allá del atractivo descuento, adquirir una pieza de su firma implica apostar por la sostenibilidad y el comercio de proximidad, tal y como detallan en la propia web de la marca: "Cada prenda es confeccionada en talleres pequeños alrededor de España, donde artesanos trabajan con dedicación para dar vida a cada diseño. Además, seleccionamos cuidadosamente tejidos de origen español, garantizando calidad, durabilidad y una menor huella ambiental. Al elegirnos no solo adquieres una prenda exclusiva, sino que también apoyas la producción local y el valor de la moda hecha con conciencia".

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Un auténtico acierto con el que Anita Williams ha brillado con luz propia apoyando la moda nacional. Sus seguidores no han tardado en reaccionar al look y sus comentarios se han llenado de mensajes halagando a la exconcursante de 'GH DÚO'. Todos coinciden en que el vestido es precioso y que ese color le queda ideal con su color de piel.