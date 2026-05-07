Charly, marido de Lydia Lozano, recibe el alta hospitalaria tras 12 días ingresado

Rocío Molina 07 MAY 2026 - 10:55h.

Según publica la revista 'Semana', el marido de la periodista y colaboradora de '¡De Viernes!' ha experimentado una mejoría en su estado de salud que le ha permitido volver a casa

Lydia Lozano comunica una amarga noticia relacionada con Charly: "Ha vuelto la bacteria"

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Después de volver a revivir la incertidumbre y el miedo, Charly, el marido de Lydia Lozano, ha recibido el alta hospitalaria tras 12 días ingresado según publica la revista 'Semana'. Una situación que ha mantenido en vilo a la colaboradora de '¡De Viernes!', tal como hace escasos días contaba a los periodistas que le preguntaban por su estado de salud.

Con naturalidad y aguantando el tipo ante una situación muy preocupante para ella por todo lo vivido, la periodista comunicaba que su marido estaba sufriendo un nuevo bache de salud. Se enfrentaban a una recaída. "Estamos chungos", revelaba Lydia Lozano a los periodistas de Europa Press tras destacar que la bacteria había vuelto.

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Hace unas semanas Charly entraba al quirófano para someterse a una delicada operación después de contraer una infección bacteriana tras una primera intervención de la espalda. Un calvario que le llevó a estar meses ingresado en el hospital, a temer por su vida porque la bacteria empezaba a afectar a órganos vitales y a que Lydia Lozano no se separase de él en ningún momento hasta que recibió el alta.

Visiblemente afectada por tener que volver "a la casilla de salida", tal como decía a los periodistas, la televisiva dejaba patente su preocupación por esta complicación que llevaba de nuevo a Charly al hospital y que le hacía recordar los peores momentos de los meses en los que estuvo ingresado y que se temió por su vida. Sin embargo, a pesar del miedo y el desánimo por esta delicada situación, la periodista destacaba el buen ánimo de su marido y que todo esto lo estaba peleando "como un jabato".

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Algo que de nuevo constatan fuentes cercanas a la revista 'Semana' que han podido saber la noticia más esperada por Lydia Lozano. Su marido Charly ha abandonado el hospital tras recibir el alta médica después de este último ingreso. Será ahora en su domicilio donde continúe con su recuperación a la espera de que se termine finalmente todo y pueda respirar tranquilo. Una vez más, el arquitecto ha mostrado su fortaleza ante este nuevo revés de salud y la periodista que es su pilar fundamental, aunque en este punto todavía no se haya pronunciado al respecto.