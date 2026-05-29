Lara Guerra 29 MAY 2026 - 22:37h.

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Jessica Bueno se sienta en el plató de 'De viernes' para mostrar sus primeras reacciones ante el 'Scoop' más esperado de Ajla Etemovic, quien desvela todo la verdad sobre su historia con Jota Peleteiro. Una relación marcada por presuntas infidelidades y que ha terminado en ruptura.

En primer lugar, Archidona daba paso a las últimas imágenes de la pareja durante un 'De viernes' realizado en 2025 donde el amor era inquebrantable. Tras esto, la presentadora recordaba la importante entrevista que ha concedido Etemovic para revelar todos los detalles de al ruptura: "He visto cosas en su teléfono que demuestran que tenía otra relación fuera del matrimonio".

Las duras palabras de Ajla: "Se estaba riendo de mí mientras estaba enterrando a mi padre"

Además, Ajla asegura que "yo estuve intentando salvar la pareja y he tenido que ver mensajes diciendo que quería dejarme. Soy la madre de tu hijo, la que te ha apoyado en todo...¿y te ríes de mi mientras estaba enterrando a mi padre?"

Ante este breve, pero intenso adelanto, Bea pregunta a Jessica Bueno si le sorprende sus palabras, a lo que ella deja claro que no: "Desgraciadamente no me sorprende, no podía saber si iban a acabar rompiendo pero podía prever el tipo de persona que es, como pareja, que no es responsable en el día a día...