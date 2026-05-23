Antía Troncoso 23 MAY 2026 - 00:56h.

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Sesenta días después de que Alejandra Rubio anunciase su retirada de la televisión, la hija de Terelu Campos ha reaparecido en '¡De viernes!' dispuesta a responder a todas las críticas que ha recibido tras tomar la decisión de alejarse de los medios. Asimismo, la famosa ha desvelado la razón detrás de su vuelta. ¿Es un regreso definitivo?

A finales de marzo, Alejandra Rubio comunicaba en el paltó de 'Vamos a ver' su firme determinación de dejar los platós de televisión. "He tomado decisiones muy impulsivas a lo largo de mi vida. Ahora me he planteado que igual esto no es lo que yo quería para mí", explicó la hija de Terelu Campos.

Esta decisión ha suscitado muchos comentarios y críticas por parte de sus compañeros de profesión, unas imágenes a las que Alejandra Rubio ha reaccionado esta noche en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, antes de desvelar el motivo de su regreso y si se trata de una vuelta definitiva.

Alejandra Rubio habla claro sobre las razones de su retirada

En el plató, Alejandra Rubio revelaba el motivo de su regreso: "Estoy haciendo promoción de mi libro y para eso he venido. Para mí es algo importante y me encantaría compartirlo y cuanto mas visibilidad mejor. Mi objetivo es intentar obtener beneficios del libro y que vaya lo mejor posible. Es algo en lo que he trabajado mucho y me gustaría que eso saliera adelante. Parte de escribir un libro también es la promoción".

Sobre su retirada de los focos, la nieta de María Teresa Campos ha reconocido que llevaba un tiempo planteándoselo y que llegó un momento en el que se sintió "sobrepasada": "No reprocho ni culpo a nadie. Esto es cosa mía, son mis sentimientos y cómo me he sentido yo", ha explicado.

Asimismo, Alejandra Rubio ha defendido que nunca buscó recibir un trato diferente al de sus compañeros, sino sentirse escuchada: "Llegó un punto que no se escuchaba lo que yo decía. Me veía en una situación de la que no sabía salir de ese bucle infernal", ha confesado, insistiendo en que su malestar respondía a una situación personal.

Aunque por el momento no entra en los planes de Alejandra regresar a los platós, no cierra la puerta: "No sé qué va a ser de mi vida. Ahora mismo no me voy a sentar la semana que viene en plató diariamente, pero igual dentro de un mes sí, no te lo voy a asegurar"