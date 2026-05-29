telecinco.es 29 MAY 2026 - 23:46h.

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Mayte Zaldívar regresa a '¡De viernes!' para abordar una de las mayores incógnitas que han rodeado durante años Julián Muñoz: el paradero de la fortuna que habría acumulado el exalcalde de Marbella. En el plató, la invitada escucha por primera vez el testimonio del extrabajador de Isabel Pantoja, Carlos Corbacho, quien ha destapado toda la verdad.

Si hace unas semanas Carlos Corbacho hablaba por primera vez en 'El precio de Cantora' sobre cómo eran los movimientos en efectivo Isabel Pantoja, desvelando su 'modus operandi' y los traslados de metálico a Gibraltar. Esta noche, el extrabajador se encuentra cara a cara con Mayte Zaldívar para hablar sobre el dinero de Julián Muñoz. Un patrimonio que, tal y como aseguro el propio exalcalde en una de sus últimas entrevistas, "Se lo quedó" Isabel Pantoja.

Carlos Corbacho: "He escuchado decir 'lo vamos a desplumar'"

"Él entra a prisión y tenía muchas cosas que yo me dediqué a venderlas", ha contado Carlos Corbacho, sobre la supuesta venta del patrimonio de Julián Muñoz. Asimismo, el extrabajador de Isabel Pantoja, ha desvelado que ese dinero se habría ingresado en paraísos fiscales: "Los ingresos coinciden con la entrada de Julián en prisión"

Paso a paso, Carlos Corbacho ha revelado los movimientos que se hicieron con esa cuantiosa cantidad: "Se venden bienes valorados en 5 - 6 millones de euros. Ese dinero lo esconden y vamos a buscarlo Teresa Poyo y yo de una calesa roja en un doble fondo que tenían debajo de los sillones. Ahí estaba el dinero de Julián Muñoz. Lo metimos en mi casa, lo contamos en fardos y una vez que está listo se manda al banco Turicum".

Además, el extrabajador de la cantante ha hablado sobre la sociedad que Isabel Pantoja constituyó en Panamá en la que ocultó importantes sumas de dinero, incluida parte de la fortuna de Julián Muñoz.

La reacción de Mayte Zaldívar a las declaraciones de Carlos Corbacho

Del mismo modo, Carlos Corbacho ha declarado: "En total, a Julián Muñoz se le han podido quitar entre 7 millones largos de euros". A todo esto ha reaccionado Mayte Zaldívar, quien se ha mostrado totalmente perpleja: "No me lo puedo creer. Esto ya se escapa de cualquier persona. De esto no sabía nada Julián y nunca se lo contaron". ¡Dale al play y no te pierdas su reacción al completo!