Fiesta 30 MAY 2026 - 18:55h.

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'Fiesta' ha recibido un comunicado por parte de Iñaki García en vista de las informaciones que se han dado sobre él a raíz de su ruptura con Rosa López. Las cantante y el policía pusieron fin a su relación hace un par de semanas y los colaboradores del programa presentado por Emma García aprovecharon para compartir con los espectadores un desagradable incidente que tuvo lugar con la dirección de 'Fiesta' en el año 2023.

Fue uno de los colaboradores de 'Fiesta' quien destapó una supuesta actitud violenta por parte de Iñaki García mientras Rosa López era entrevistada por Emma García en el plató del programa. A escasos metros, desde el puesto de dirección, se estaría viviendo un desagradable y tenso momento donde, según el colaborador, "Iñaki se encaró". Además, para colmo, el entorno de Rosa López pinta una imagen poco agradable del policía, tachándolo de manipulador y narcisista.

Iñaki García se defiende de las mentiras con un contundente comunicad

Cansado de escuchar cosas sobre él que, según sus palabras, son mentiras, Iñaki García ha enviado un contundente comunicado a 'Fiesta' para aclarar algunos puntos: "Me gustaría desmentir que nunca he dejado de trabajar como policía. Me arreglaba los turnos con vacaciones y días para poder acompañar siempre a Rosa donde tuviese que ir. Jamás he cobrado un solo euro por el trabajo que he desempeñado para ella y con ella", y asegura que puede demostrarlo con la gestora de la artista, que es quien firma y emite las facturas.

"Yo nunca he mencionado ser el manager de Rosa, sino el responsable de coordinación, que siempre he estado asesorado por profesionales del mundo del espectáculo y no he ido nunca a lo loco con su carrera, sino, más bien, todo lo contrario, siempre he intentado hacerlo todo lo mejor posible y lo puede corroborar gente que ha estado cerca de Rosa (el club de fans y ella misma)", continúa aclarando Iñaki García en su comunicado que lee en plató Iván Reboso.

"No soy ningún manipulador, ya que si lo fuese hubiese obtenido algún beneficio personal y todo lo que tengo me lo ha dado mi profesión como policía", añade y asegura que mantiene una relación cordial con Rosa tras esta ruptura, que tienen animales en común que cuidan y que si la gente habla mal de él, el tiempo los pondrá en su lugar. Pero Iñaki ha querido abordar también ese supuesto incidente desagradable que habría vivido con la dirección de 'Fiesta'.

Iñaki García se pronuncia sobre su supuesto desagradable incidente con la dirección de 'Fiesta'

"Saúl Ortiz está mintiendo categóricamente cuando dice que yo me encaré con él. Fue él quien fue a buscarme detrás, que estaba en una esquina viendo la entrevista de Rosa y ni me estaba enterando de lo que estaba diciendo. Fue para recriminarme las malas formas que había tenido Rosa con Emma cuando hubo aquel malentendido en el plató. Empezó a increparme y yo le dije a buenas que entonces saliéramos fuera del plató a aclarar las cosas. Nunca le he faltado el respeto a nadie, mucho menos a él", son sus palabras.

Tras escuchar su comunicado, el citado colaborador reacciona y responde: "Si has mentido en esto, para mí ya el resto de lo que has dicho en el comunicado pierde todo el valor porque eso que yo conté la semana pasada ocurrió. Fue en mitad del plató, se acercó Iñaki y nos increpó por la pregunta que le había hecho Emma sobre si había perdido la voz. Él se pone tan nervioso y es una situación tan violenta que, cuando acaba la entrevista, viene Rosa y le dice a Iñaki 'por favor, vete', porque estaba muy agitado y ella se queda pidiendo disculpas e intentando solucionar las cosas. Fue muy desagradable y fue muy violento". Esto fue lo que se vivió en plató aquel día entre Emma García y Rosa López: