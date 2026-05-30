Fiesta 30 MAY 2026 - 19:07h.

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La periodista Amparo de la Gama ha conectado en directo con 'Fiesta' desde el tanatorio de San Pedro de Alcántara, en Málaga, donde se están velando los restos mortales de Frank Francés. El que fuera pareja de Bárbara Rey ha fallecido a los 62 años tras una larga lucha por superar un cáncer de piel.

El tenista estaba afincado en la ciudad de Marbella donde gestionaba un club de tenis y donde ha pasado sus últimos días acompañado de sus familiares y amigos más cercanos. Hasta el tanatorio de la localidad malagueña se ha trasladado el entorno de Frank, incluido el hijo que el tenista tuvo con Silvia Salas y con quien, pese a no haberlo reconocido como hijo, mantenía una estrecha relación:

"El hijo que tiene con Silvia Salas ha estado aquí en los últimos días, no se ha separado del lado de su padre, me cuenta que está incluido en el testamento igual que sus hermanos".

Bárbara Rey, persona non grata

A quien no se ha visto en el tanatorio es a Bárbara Rey. La vedette, que comenzó una relación con el tenista en el año 2000, no solo no estaba invitada, si no que habría sido expulsada del lugar si se le ocurría aparecer por allí:

"Bárbara no es bienvenida en el tanatorio, la familia estaba comentando que si venía no la pensaban dejar entrar porque no se han tomado nada bien que haya publicado esa carta de despedida en redes sociales y que, al parecer, esté preparando una entrevista en un programa de televisión", explicaba Amparo.

La carta de despedida de Bárbara para Frank