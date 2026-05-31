Berto González 31 MAY 2026 - 10:00h.

José Ruiz, experto en entrenamiento personal y youtuber fitness, desvela todas las claves de la rutina de entrenamiento de Laura Matamoros, basada en la combinación de fuerza y pilates en máquina, que aumenta la fuerza muscular interior y mejora la composición corporal

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Laura Matamoros ha encontrado en el deporte uno de sus grandes aliados para mantenerse en forma. La exconcursante de 'Supervivientes' comparte habitualmente parte de sus entrenamientos en redes sociales, donde en los últimos meses ha mostrado cómo practica las sesiones de fuerza con el pilates en máquina, una disciplina que se ha convertido en una de las grandes tendencias del fitness. La hija de Kiko Matamoros apuesta por un método que busca resultados que se puedan mantener en el tiempo y que pone el foco en la movilidad y en la fuerza. Para conocer qué beneficios puede aportar esta combinación, hablamos con el experto en fitness José Ruiz, entrenador personal y youtuber fitness, que analiza las claves de un sistema de entrenamiento que cada vez practican más personas.

La rutina que sigue Laura Matamoros responde a una tendencia que va en aumento entre quienes buscan mantenerse en buena forma física. Al parecer, la combinación de fuerza y pilates en máquina permite trabajar diferentes capacidades físicas dentro de un mismo plan de entrenamiento. Para José Ruiz, se trata de una de las fórmulas más completas que existen actualmente.

"La combinación de fuerza y pilates reformer me parece una de las fórmulas más completas que existen actualmente para mejorar el cuerpo de forma inteligente", explica. Según el experto, el entrenamiento de fuerza ayuda a mantener la masa muscular, mejorar el metabolismo, fortalecer huesos y articulaciones y aumentar la firmeza corporal.

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A todo ello se suma el trabajo específico que aporta el pilates en máquina. "El pilates aporta justo lo que muchas veces falta en entrenamientos tradicionales: estabilidad, movilidad, control corporal, postura y activación profunda del core", señala. Además, considera que en perfiles como el de Laura el objetivo ya no es entrenar más duro.

"En perfiles como el de Laura Matamoros el objetivo ya no suele ser entrenar más duro sino entrenar mejor", afirma. Para Ruiz, otro de los grandes beneficios es que el reformer permite trabajar la musculatura profunda sin generar impactos agresivos. "Ayuda muchísimo a combatir malas posturas, estrés corporal y rigidez acumulada del día a día".

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Por qué el pilates en máquina marca la diferencia

Aunque el pilates tradicional se sigue practicando en el mundo por millones de personas, el pilates en máquina ha ganado protagonismo durante los últimos años ,gracias a las posibilidades que ofrece el reformer, las máquinas de esta disciplina. "La gran diferencia es la máquina reformer", explica José Ruiz. Mientras que en el pilates suelo el trabajo se realiza principalmente con el peso corporal, el reformer incorpora elementos como muelles, poleas, plataformas deslizantes y resistencias regulables.

Esto permite adaptar el entrenamiento a las necesidades de cada persona y progresar de forma más sencilla. "El reformer facilita trabajar fuerza de manera más controlada, aumentar el rango de movimiento, mejorar la estabilidad y progresar más fácilmente", asegura el entrenador.

Además, destaca que la máquina acompaña el movimiento y favorece una mayor conexión con la musculatura. "Muchas personas sienten mejor activación muscular porque la máquina guía parte del movimiento", explica. Es por eso que considera que se ha convertido en una disciplina tan popular entre famosas e influencers. "Combina sensación de trabajo intenso con bajo desgaste físico", nos confiesa.

Durante años se instaló la idea de que para conseguir resultados era necesario terminar cada entrenamiento completamente agotado. Sin embargo, los expertos llevan tiempo insistiendo en que la clave está en la constancia y no en el sufrimiento. "Porque el cuerpo no necesita sufrir constantemente para cambiar", afirma José Ruiz.

El entrenador considera que uno de los errores más comunies es pensar que cuanto más cansancio genera una rutina, mejores serán los resultados. La fusión de fuerza y pilates reformer permite mejorar la composición corporal, aumentar el tono muscular, activar la musculatura profunda y elevar el gasto energético sin someter al organismo a un estrés excesivo. "Y todo ello sin generar tanta fatiga articular o nerviosa como otros métodos extremos", explica.

La alimentación, una pieza fundamental del proceso

"La alimentación es fundamental porque aunque el pilates parezca suave genera mucho trabajo muscular interno", explica José Ruiz. Por eso recomienda una base nutricional equilibrada donde no falten proteínas, hidratos ajustados al nivel de actividad, grasas saludables y una correcta hidratación. Además, recuerda que el descanso también juega un papel clave. "Dormir bien y controlar el estrés influye muchísimo tanto en la recuperación como en la composición corporal".

José Ruíz añade que uno de los errores que más observa en consulta tiene que ver con las dietas demasiado restrictivas. "A corto plazo puede bajar el peso, pero también baja la energía, el rendimiento y la recuperación muscular. No se trata de pasar hambre sino de nutrir bien el cuerpo para que pueda recuperarse y mantenerse activo", afirma.

José Ruiz considera que la disciplina de pilates en máquina tiene todos los ingredientes para convertirse en un práctica deportiva duradera. "Sinceramente creo que sí", responde cuando se le pregunta si estamos ante una de las fórmulas más completas a largo plazo. Según explica, cada vez más personas buscan entrenamientos que les permitan verse bien, sentirse fuertes y mantener una buena calidad de vida con el paso de los años.

"La combinación de ambas disciplinas permite construir un cuerpo definido, funcional, fuerte y sostenible. Además, psicológicamente suele ser mucho más fácil de mantener en el tiempo que entrenamientos basados únicamente en intensidad extrema o castigo físico. El mejor entrenamiento no es el más duro. Es el que puedes mantener durante años mientras sigues sintiéndote bien contigo misma".