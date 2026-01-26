Natalia Sette 26 ENE 2026 - 15:27h.

El modelo hace una reflexión al comunicar el ingreso en el hospital de su hija en común con Lidia Torrent

Lidia Torrent y Jaime Astrain hablan sobre su crisis de pareja y de cómo salieron reforzados

Compartir







Jaime Astrain comunica el ingreso hospitalario de su hija en común con Lidia Torrent. El modelo ha compartido en su perfil de Instagram una dolorosa noticia, su pequeña, de apenas tres años, está ingresada en el hospital. El influencer ha hecho una bonita reflexión sobre la vida y la salud.

Lidia y Jaime comunicaron en marzo de 2022 que esperaban a su primera hija en común . Una noticia que los hizo inmensamente feliz y que los sigue haciendo hoy en día. Tres años más tarde, su pequeña Elsa se ha convertido en el centro de su vida y de su mundo. Desafortunadamente, han tenido que comunicar una noticia terrible en relación a ella.

PUEDE INTERESARTE Lidia Torrent revela que su hija tiene pitiriasis alba

Elsa lleva varios días ingresada en el hospital y Jaime ha decidido hablar de ello abiertamente. “Lo que de verdad importa. Nada es más importante que la salud. Corrijo, que la salud de tu hija”, ha comenzado diciendo acompañado de una foto donde se ve la manita de la niña, junto a la de él y la de Lidia.

“Vives en piloto automático, en tu mundo pensando en tus objetivos, sueños, proyectos…hasta que la vida te para los pies y te enseña, sin pedirlo, la mayor lección de vida”, ha reflexionado el exfutbolista. La pareja no se esperaba pasar estos días en una camilla de hospital porque su hija así lo necesitara.

PUEDE INTERESARTE Lidia Torrent comparte una foto de su padre y las redes alucinan con su parecido físico

Esto les ha hecho parar y pensar en lo que verdaderamente importa, la salud de uno mismo y de los tuyos. El influencer, que comparte su vida junto a la presentadora y su pequeña en redes sociales con bastante frecuencia, no quería dejar de compartir este momento tan delicado con sus seguidores.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“Han sido días de incertidumbre, nerviosismo, tristeza, impotencia y vulnerabilidad. Pero, a su vez, la mayor muestra de amor, familia, unión, fortaleza y generosidad”, ha admitido con total sinceridad. Esto, sin duda, les ha unido mucho como pareja y como familia. De hecho, el exfutbolista le dedica unas bonitas palabras tanto a su chica como a su hija.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

“Lidia, gracias por ser el pilar de nuestra familia. Eres el mayor ejemplo y modelo para tu hija. Tengo muy claro que ella te ve y te verá como su referente en la vida”, le ha dicho. Ambos llevan juntos desde el año 2019 y han pasado por muchos momentos, tanto buenos como malos, pero siempre unidos y luchando por su amor y su relación.

A su niña le da las gracias por ser tan fuerte y valiente, el propio Jaime admite que se queda sin palabras al verla luchar con tanta fuerza. El influencer asegura que su hija tiene una “nergía sobrenatural. “Te amamos”, termina diciendo en el comunicado.

Los mensajes de apoyo no han tardado en llegar y los comentarios de la publicación se han llenado de amor y apoyo. Hasta ahora, la pareja ha decidido guardar silencio respecto al diagnóstico de Elsa y vivir estos momentos tan duros con cierta intimidad.