Al verle en plató, Lidia Torrent se lanza a los brazos de Jaime Astrain y la pareja revela sus planes juntos a partir de ahora

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El presentador de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' anunciaba la llegada de Jaime Astrain al plató del programa desde Honduras rememorando su gran hito como concursante: un nuevo récord en la prueba de apnea.

Una de las personas que han estado para darle la bienvenida es Lidia Torrent, con quien protagonizó un emotivo momento en el puente de las emociones. Su pareja se lanzaba a sus brazos después de que el recién llegado saludara a otros conocidos. "Qué guapa estás", confesaba él al verla.

Ion Aramendi interrumpe el momento para preguntarle al ahora exconcursante cómo se encuentra. "Es una pena que no hayas estado al 100% por el tema de la rodilla pero también nos hubiera gustado que hubieras sido un poco menos silencioso", le señala el presentador justo antes de preguntarles cuáles son sus planes a partir de ahora. ¡Dale play al video para descubrirlo!