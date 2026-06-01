Lorena Romera 01 JUN 2026 - 13:13h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte un vídeo junto a su hijo, Jota Peleteiro Jr., antes de cumplir su sueño

Jessica Bueno, acompañada de sus tres hijos, anuncia un importante cambio en su vida: "Miedo, noches sin dormir..."

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Jessica Bueno está a punto de embarcarse en una aventura de esas que marcan un antes y un después en la vida de una madre. Con los sentimientos a flor de piel y una ilusión desbordante, la modelo ha compartido con su comunidad virtual una noticia de lo más emocionante para ella. Tras semanas de preparativos en absoluto secreto, la exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' ha anunciado que va a hacer realidad el mayor sueño de su hijo Jota Jr, fruto de su relación con Jota Peleteiro.

Se trata de una gran aventura familiar que los llevará muy lejos de casa y que los tiene a todos muy emocionados. "Este año voy a cumplir uno de los sueños más grandes de mi hijo y os prometo que estoy casi tan emocionada como él", ha confesado la influencer en sus redes sociales, dejando claro que cuando se trata de la felicidad de sus pequeños, ella es la primera en apuntarse a la aventura. El gran protagonista de esta historia es Jota Jr, de 10 años, el hijo mayor de su matrimonio con Jota Peleteiro, quien lleva muchísimo tiempo deseando hace realidad esta experiencia.

Una vivencia única en la que seguro que no faltarán sus hermanos: el mayor, Fran (de 13 años), nacido de su relación con Kiko Rivera, y el pequeño de la casa, Alejandro (de 4 años). Tal y como ha revelado la colaboradora de diversos programas de Telecinco, madre e hijo pondrán rumbo a Japón. "Llevamos semanas organizando estos 11 días para aprovecharlos al máximo. Estoy encontrando actividades, leyendo reseñas y dejando parte del viaje organizada antes incluso de subir al avión. Ya tenemos reservada una experiencia en Tokio con guía en español que me hace muchísima ilusión vivir con ellos", cuenta ilusionada.

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Un post en el que la sevillana aprovecha para pedir consejo a su legión de seguidores. "Si habéis estado en Japón… necesito recomendaciones. ¿Qué no nos podemos perder?", ha preguntado a través de este vídeo donde también ha mostrado la ilusión del mediano de sus hijos, que ha diseñado una entrañable cuenta atrás casera, con la bandera de Japón dibujada y pintada a mano por él mismo. Un calendario en el que el pequeño va tachando minuciosamente los días que faltan para subir a ese avión. "Mamá, ya queda muy poco para irnos", dice Jota Jr. muy ilusionado.

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La creadora de contenido, por su parte, ha empezado a preparar en una libreta todo lo que necesita llevar en su equipaje de mano: tres billetes, pasaportes, iPads, cargadores, batería portátil, cascos y, por supuesto, el adaptador de enchufe específico para el país asiático. Además, en la esquina de la página se alcanzan a leer los nombres de "Jota" y de la propia "Jessica", organizando a qué bolso va cada pertenencia para que no falte de nada durante las largas horas de vuelo.