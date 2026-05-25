Celia Molina Sao Paulo, 25 MAY 2026 - 16:44h.

Gabriel Ganley, promesa del culturismo en Brasil, fue encontrado sin vida en el suelo de la cocina de su casa de Sao Paulo

La historia de superación de María, medalla de oro en culturismo con 46 años: "Me decían que no podía"

Compartir







El mundo del culturismo ha recibido un duro golpe tras la muerte de Gabriel Ganley, joven promesa de esta modalidad en Brasil, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el suelo de la cocina de su apartamento de Sao Paulo. Aunque el cadáver, descubierto por un amigo suyo, no presentaba signos de violencia, la policía está investigando su muerte como "sospechosa", dada la juventud (tenía 22 años) y a la aparente buena forma física del fallecido.

La noticia del deceso la ha dado Integralmedica, marca de suplementos deportivos para que Ganley trabajaba. "Con profunda tristeza, nos despedimos de nuestro pequeño eterno, quien vivió intensamente y con quien compartimos momentos históricos e inolvidables. Hoy perdimos mucho más que un atleta talentoso y entregado con un futuro brillante por delante. Perdimos a un referente deportivo que inspiró a miles de jóvenes a diario con su energía, disciplina y autenticidad", dicen en un comunicado.

"Ganley dejó huella allá donde fue. Su carisma, su presencia y su pasión por la vida permanecerán vivos en la memoria de todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo y caminar a su lado. Recordamos las bromas en el centro de entrenamiento, la forma en que trataba a los aficionados que llevaba en brazos y su deseo de hacer el bien. En este momento de profunda tristeza, nos unimos en oración y solidaridad con su familia", han concluido, a través de su cuenta de Instagram.

Según informa el diario 'La Razón', fuentes del entorno de Gabriel señalan que "el joven fisiculturista habría muerto por un presunto episodio de hipoglucemia", es decir, cuando el nivel de la sangre cae por debajo de los 70 mg/dL, siendo un trastorno hormonal común en pacientes de diabetes. Sin embargo, todos las críticas se han centrado en la figura de su entrenador, Marcelo Cruz, por los comentarios que otros atletas que le contrataron han hecho al enterarse de la prematura muerte de Ganley.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Testimonios de otros atletas que entrenaron con Cruz

"Trabajé con el mismo profesional que él y ver esto ayer me entristeció mucho. Me hizo pensar: "Podría haber sido yo". Yo también tengo veintitantos años, ni siquiera llevo un año practicando deporte y esto me afectó muchísimo. Hago este vídeo para advertir a la gente. Cuídense. Hoy tengo un entrenador y un médico en los que confío, pero podría haber sido yo", ha dicho en sus redes el DJ, cantante y atleta Davi Kneip, cuestionando los protocolos y estrategias de entrenamiento de Cruz.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Otro culturista que se ha pronunciado ha sido Gabriel Morais, conocido en las redes sociales como Camisa Roxa. En un vídeo en el que el nombre de Marcelo Cruz aparece escrito en los rótulos, este influencer ha explicado que el entrenador le obligó a "consumir 75 gramos de sal en tan solo tres días durante la fase final de preparación, una cantidad que consideró "exorbitante". Según él, esta estrategia le provocó dolores de cabeza y malestar general.

"Ten cuidado. Hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que hace y, a veces, pueden transmitir algo que arruine tu salud y tu vida. No se juega con la vida ni con quién eres", concluye en su declaración.