Celia Molina 28 MAY 2026 - 11:05h.

Tras su triunfante paso por el Festival de Cannes, Natalia Osona ha confesado a sus seguidores que está saliendo de una depresión

La influencer Natalia Osona, preocupada tras detectarle un nódulo en el pecho: "El médico me ha hecho una biopsia"

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Aunque la vimos radiante en el último Festival de Cannes, la influencer Natalia Osona ha hecho una confesión en su cuenta de Instagram que pocos podían esperar. Sus seguidores saben bien que, el año pasado, estuvo en tratamiento para el estado de ánimo, motivo por el que subió de peso y fue cruelmente juzgada en las redes sociales. Pero, ahora, para dar visibilidad total y normalizar los problemas de salud mental, Osona se ha abierto en canal y ha revelado todo lo que ha vivido en este último año:

"Durante mucho tiempo he estado sonriendo por fuera mientras, por dentro, he estado atravesando una depresión. Éste es uno de los vídeos más duros y más difíciles que voy a hacer porque, lamentablemente, esto es algo que nos pasa a todos, pero que pocos nos atrevemos a a contar porque hay tantos tabúes todavía en la sociedad sobre la salud mental ... Al igual que te rompes una pierna y vas al médico, con la salud mental es lo mismo, es algo normal", ha dicho la creadora de contenido al inicio del vídeo.

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"Pocos nos atrevemos a hablar de estas cosas"

"Todo este tiempo lo he llevado en silencio, no por vergüenza, porque si no, no estaría aquí contándolo. Ha sido por protegerme porque aunque sé que tengo muchas personas apoyándome, también hay gente mala que se aprovecha de estas situaciones de vulnerabilidad para hacerte aún más daño" ha añadido, recordando los dañinos comentarios que sus haters le hicieron cuando sufrió una fuerte inflamación abdominal, entre otras cosas, por culpa de la endometriosis.

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"Aún me estoy recuperando, pero ya veo la luz"

"He pasado momentos en los que no he querido levantarme de la cama, no tenía fuerzas para hacer cosas mínimas. En este proceso también gané muchos kilos y, aparte de lo duro que es de por sí el no reconocerte en el espejo, tuve que aguantar comentarios muy duros sobre mi físico en las redes sociales. Aún así yo seguí aparentando estar bien, esto no lo cuento desde el lugar de 'ya pasó', porque sigo en proceso de recuperación, pero ya tengo esperanza y veo la luz", continúa la influencer.

"Durante todo este tiempo me ha ayudado mi familia, mis animales, pedir ayuda y cosas simples como dar paseos o peinarme y maquillarme, quitarme el pijama o vestirme bien. Seguramente, visto desde fuera, puede parecer una tontería pero, para mí, el hecho de haber ido al Festival de Cannes ha sido un hito en este proceso, no por Cannes en sí, ni por el vestido, sino porque, el año pasado tuve que rechazar muchas cosas por no estar bien. Pensé que nunca más iba a poder volver a ser yo y hacer cosas que el año pasado imposibles, me ha hecho sentirme muy orgullosa de mí misma", ha concluido en su vídeo.

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Para terminar, Natalia se ha dirigido a todos aquellos que estén pasando por una situación similar, para que comprendan que no están solos y que las "subidas y bajadas de ánimo también son una forma de avanzar". Tan sabias palabras han generado numerosas reacciones, entre las que destaca la de su novio, Diego Sanchís, que se ha mostrado plenamente orgulloso de ella:

"Mi amor, qué orgulloso estoy de ti. De tu valentía, de tu fuerza y de la verdad con la que estás compartiendo algo tan difícil. Verte volver a ti poco a poco me emociona muchísimo. Te quiero con todo mi corazón", ha escrito su pareja.