Lidia González 01 JUN 2026 - 12:37h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra cómo se encuentra la mancha del brazo de su hija tras un periodo de tratamiento

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Patri Pérez ha dado el importante paso de contar un tema con el que ha estado lidiando prácticamente desde el nacimiento de su pequeña y que ha mantenido en secreto hasta ahora. Después de reaccionar a la pedida de matrimonio de Lester Duque, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña el estado actual del hemangioma de su hija Cala. La influencer ha explicado todos los detalles frente a las cámaras de mtmad y se sincera como nunca. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha contado todo sobre el diagnóstico de su pequeña y ha querido mostrar cómo se encuentra la mancha de su brazo tras haber estado un tiempo con el tratamiento. Con mucho cuidado de no despertar a Cala, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ lo enseña: “Así lo tiene ahora”. Además, la influencer, que ha anunciado que amplía la familia, ha compartido una imagen de cómo tenía el hemangioma su hija cuando se lo detectaron: “Tiene más rugosidad y está más elevado”.

Patri Pérez cuenta en qué consiste el hemangioma que tiene su hija

Patri Pérez ha querido desvelar todos los detalles sobre el diagnóstico que le han hecho a Cala y los pasos que tienen que seguir a partir de ahora. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta en qué consiste el hemangioma que tiene su hija y desvela el tratamiento al que se tiene que someter. La creadora de contenido desvela que su hija nació “con una pequeña mancha” en el cuerpo que les llamó la atención y confiesa cómo descubrieron de qué se trataba. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!