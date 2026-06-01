Miguel Salazar Madrid, 01 JUN 2026 - 17:30h.

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Este 1 de junio ha arrancado el juicio contra Luis Lorenzo y su ex, Arancha Palomino, por detener ilegalmente, estafar y denigrar a la tía de esta última. Mayka es una de las personas que ha declarado como testigo ante la Audiencia Provincial de Madrid tras el episodio que presenció cuando vio a la mujer "abandonada" en un restaurante durante 9 horas.

El episodio que presenció Mayka

"Desde muy temprana hora nos percatamos que había una mujer prácticamente dormida. Cuando la la fuimos a despertar, nos enteramos que al parecer su familia se había ido al parque Warner y la habían dejado allí en espera", relata la testigo en 'El tiempo justo'.

Al parecer, la tía Isabel estaba "molesta" y "desorientada". "Estaba pensando en que vinieran a buscarla, no paraban de repetir eso", apostilla la testigo del episodio. Mayka cuenta que incluso tuvo una "confrontación verbal" con Arancha Palomino cuando llegaron al restaurante. "No me parecía bien lo que había pasado porque era una situación bastante dura", detalla.

Así que la ex del reconocido actor optó por "amenazarla" con poner "una hoja de reclamación" al establecimiento y "acudir al hospital para pedir algún parte" por el "ataque de ansiedad" que le había provocado la discusión.