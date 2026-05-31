El Ministerio Público solicita para Lorenzo y Suárez Palomino un total de seis años de cárcel

El actor Luis Lorenzo será juzgado en junio por el presunto maltrato a la tía de su exmujer, Arantxa Palomino

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El actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Súarez Palomino, se sentarán en el banquillo desde este lunes acusados de detener ilegalmente, denigrar y estafar a la tía de ella, una anciana que acabó falleciendo en casa de la pareja. No se les juzga por homicidio, delito por el que comenzó la causa y decayó.

La Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid celebrará el juicio entre el 1 y el 5 de junio, con más de 50 testigos, además de agentes de la Guardia Civil y peritos. Los acusados serán interrogados en último lugar, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

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Lorenzo, conocido por su participación en series como 'Al salir de clase', 'Paraíso', 'Médico de Familia' y 'Hospital Central', está acusado junto a Suárez Palomino de detención ilegal, delito contra la integridad moral de Isabel Suárez, estafa agravada y administración desleal.

También se sentará en el banquillo -acusada de un delito contra la integridad moral y otro de detención ilegal- la cuidadora que ambos contrataron para atender a la anciana cuando la llevaron a su domicilio, en el que acabó falleciendo en julio de 2021 tras empeorar su estado de salud paulatinamente.

La Fiscalía pide seis años de cárcel para Lorenzo y Suárez

El Ministerio Público solicita para Lorenzo y Suárez Palomino un total de seis años de cárcel por un delito contra la integridad moral y otro de administración desleal, y para la cuidadora dos años y medio de prisión por el delito por el delito contra la integridad moral.

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El Ministerio Público también pide que los tres investigados indemnicen a los herederos de la víctima con 19.400 euros. La acusación particular solicita diez años y medio de prisión para Luis Lorenzo por un delito continuado de estafa agravada, otro de detención ilegal y otro de maltrato habitual en el ámbito familiar.

Para Arancha Suárez pide esa misma pena y además seis meses de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial; y para la cuidadora solicita cuatro años de cárcel por detención ilegal o, subsidiariamente, dos años de cárcel por coacciones y tres por maltrato. Solicita asimismo que los investigados indemnicen a los herederos de la anciana fallecida con 17.438 euros.

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"Es un juicio complicado, y hay que respetar la acusación particular", ha explicado Ospina

La pareja negó ante la jueza que llevó el caso que maltratara ni se apropiara indebidamente del dinero de la tía de ella. De cara al juicio estos dos acusados han cambiado de letrado y ejercen su defensa los abogados Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, quienes confían en la inocencia de sus clientes y en que se haga justicia.

"Es un juicio complicado, y hay que respetar la acusación particular", ha explicado Ospina a EFE, dejando claro que aunque no se les juzgue por homicidio "se trata de acusaciones graves que hay que esclarecer", ya que en la foto que exponen las acusaciones "nada es lo que parece".

La titular del Juzgado de Instrucción 9 de Arganda del Rey (Madrid) dictó en marzo de 2025 auto de apertura de juicio oral en 2025 en la causa abierta tras la muerte de Isabel Suárez, que tenía 85 años y falleció el 28 de julio de 2021 en la casa del actor y de su pareja.

Algunos familiares sospechan que enfermó y murió al trasladarse a Madrid con su sobrina

Algunos familiares de la fallecida sospecharon que podría tratarse de una muerte no natural, ya que la anciana vivía de forma autónoma en Asturias y tras trasladarse a Madrid con su sobrina enfermó y murió en pocos meses, y solicitaron una autopsia que determinó que se trató de una muerte de etiología homicida, por envenenamiento con cadmio y manganeso.

Pero informes forenses posteriores consideraron que no había datos objetivos para asegurar eso, y que esa cantidad de metales pudo deberse a una redistribución 'post mortem'. Así la Fiscalía no acusó por homicidio y la jueza instructora siguió este criterio y propuso juzgarles por los delitos mencionados.