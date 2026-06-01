Lorena Romera 01 JUN 2026 - 11:27h.

Tras agotar su último embrión y sufrir un nuevo negativo, la exconcursante de 'Supervivientes' desvela su próximo paso para alcanzar su sueño de ser madre

Marta Peñate lanza un importante mensaje a las mujeres en tratamiento de fertilidad: "Es normal sentir envidia"

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El proceso de reproducción asistida de Marta Peñate ha llegado a un punto de inflexión. Tras semanas de expectación desde su último intento a mediados de abril, la colaboradora y presentadora de televisión ha desvelado que se ha sometido a una transferencia embrionaria con el último embrión disponible que tenía. Sin embargo, el resultado ha vuelto a ser negativo, lo que la sitúa ante un escenario completamente nuevo en su camino hacia la maternidad. A través de Instagram, la exconcursante de 'GH', 'Supervivientes', y participante de 'La isla de las tentaciones', ha explicado la decisión que ha tomado tras este desenlace.

Después de unos stories en los que adelantaba que había recibido malas noticias, la de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, confirmaba la noticia a través de un reel en el que se dejaba ver con el rímel corrido, después de llorar, pero tomándose las cosas con su característico sentido del humor. "Mi último embrión: negativo. Tres test de embarazos negativos", ha revelado la influencer, mostrando la realidad que afrontan muchas mujeres que se someten a este tipo de tratamientos.

Un post en el que la creadora de contenido relata en primera persona la incertidumbre y el impacto emocional de los últimos días, admitiendo que llegó a desmontar uno de los test de embarazo en un intento desesperado por aferrarse a una mínima esperanza. "Intenté tomármelo con humor. Obvio que ha dolido, pero tampoco quiero transmitir negatividad", ha matizado, buscando mantener una actitud fuerte a pesar de este durísimo revés.

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Tras el varapalo de este nuevo negativo, la gran incógnita entre sus seguidores es saber qué va a pasar ahora, ya que este era su último embrión. "Es todo tan duro en este proceso que a veces necesito pausarme, respirar y pensar qué haré. A veces pienso en tirar la toalla", reconoce la que fuera ganadora de 'Supervivientes All Stars'. Sin embargo, pese al desgaste psicológico y físico, la pareja de Tony Spina tiene en mente el siguiente paso que va a dar: "¿Qué voy a hacer? Pues seguramente empezar de cero. Volver al inicio".

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Pese a que se ha abierto con su comunidad, ahora les ha pedido un tiempo para poder asimilar lo ocurrido. "Quiero aclarar mis ideas... y ya os contaré. Esta semana os subiré mis conclusiones y me abriré más, pero no puedo subir nada hasta que no me aclare un poco con todo", ha explicado, asegurando que prefiere ahora mismo no grabar contenido "bajo el dolor", dejando pasar unos días para sentirse más relajada y no transmitir esas ganas que le dan "a veces" de "tirar la toalla".