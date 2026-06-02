Lidia González 02 JUN 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara si va a quitarse su característico lunar y si tiene algún tipo de complejo

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Tras hablar del hemangioma que tiene su hija, Patri Pérez ha reflexionado sobre un asunto por el que se le ha preguntado muchas veces. Después de anunciar que amplía la familia junto a Lester Duque, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si va a quitarse el lunar que tiene en el labio. La influencer ha explicado las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar desde pequeña por este motivo y desvela si piensa ponerle fin. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Había gente que se reía de mi lunar del labio”, comienza asegurando la creadora de contenido. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que se ha retirado el ácido hialurónico de sus labios, habla sobre este sello tan característico y, además, explica la complicada posición en la que se encuentra. Sincera como siempre, la influencer revela si ha tomado la decisión de quitárselo.

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Patri Pérez habla del hemangioma que tiene su hija: el diagnóstico

Patri Pérez ha dado el paso de contar algo que se ha estado callando durante varias veces hasta tener más controlada la situación. La que fuera participante habla del hemangioma que tiene su hija Cala y de cómo lo descubrieron. La catalana lo cuenta todo sobre el diagnóstico de su pequeña tras desvelar que nació “con una pequeña mancha” en su brazo que fue cambiado de aspecto. La creadora de contenido cuenta cómo acudieron al pediatra y supieron o que le pasaba.

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La exconcursante de ‘LIDLT’ enseña el estado actual del hemangioma de su hija

Después de explicar todos los detalles del diagnóstico de su hija y el tratamiento que está siguiendo, Patri Pérez ha querido hablar cómo se encuentra su pequeña. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña el estado actual del hemangioma de su hija Cala tras unos meses de estar en tratamiento. Además, compara cómo se encuentra en este momento con cómo lo tenía antes de acudir al médico. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!