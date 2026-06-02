Compartir







MadridLa jueza que investiga al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por revelar presuntamente información personal de dos periodistas ha citado a declarar como testigo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, a instancias del PSOE.

La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, a través de un auto, rechaza, no obstante, otras diligencias solicitadas por los socialistas al considerar que son "innecesarias" e "inútiles" para el esclarecimiento de los hechos.

La citación del novio de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en la causa que investiga a su jefe de gabinete

La citación del novio de Isabel Díaz Ayuso se produce "en aras de efectivamente determinar la fuente de información de los datos personales y de la imagen que de los periodistas tuvo el investigado".

En este sentido, la investigación se centra en determinar si la divulgación, el 19 de marzo de 2024, de los nombres y la imagen de dos periodistas en un chat de profesionales de la información puede constituir un delito de revelación de secretos.

De acuerdo con lo que se deriva del auto, el propio investigado ha reconocido haber remitido el mensaje, aunque sostiene que la información y la fotografía no procedían de fuentes policiales, sino de un vecino del inmueble donde reside la presidenta madrileña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A este respecto, la jueza considera que la declaración de Alberto González Amador resulta "necesaria, proporcional y pertinente" para aclarar el origen de la información utilizada en el mensaje difundido por Rodríguez. Así, la resolución destaca que esta diligencia puede contribuir a determinar la procedencia de los datos personales y de la imagen de los periodistas afectados.

La jueza rechaza analizar el teléfono móvil del investigado

Frente a ello, y al contrario, la jueza ha rechazado la comparecencia de un comisario de la Policía Nacional, el análisis del teléfono móvil del investigado, las solicitudes de información a la Delegación del Gobierno y a los servicios de protección de autoridades, así como el requerimiento de comunicaciones entre González Amador y Rodríguez.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Al respecto, la magistrada entiende que estas actuaciones carecen de justificación suficiente y no aportarían elementos decisivos a la investigación, dado que la autoría y difusión del mensaje no están en discusión.