La condición que Taylor Swift le ha puesto a sus amigos solteros para su boda desata la polémica

Ana Carrillo 03 JUN 2026 - 17:58h.

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Queda un mes para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce y ya hay una polémica que la salpica. Según recogen medios como 'The Times' y 'The Daily Mail', hay invitados solteros que se han quejado porque la cantante de 'The Fate of Ophelia' y el jugador de los Kansas City Chiefs les han pedido que no lleven a un +1. Los colaboradores y presentadores de 'El tiempo justo' se han posicionado y han dado su opinión sobre esta decisión de la famosa pareja.

Leticia Requejo se ha posicionado al lado de la pareja y ha asegurado que no le gustaría conocer a parejas de sus amigos el propio día de la boda: "Me parecería muy incómodo". César Muñoz se ha mostrado de acuerdo con ella, pero no ha sido el caso de Joaquín Prat, que ha asegurado que declinaría "automáticamente" la invitación a una boda a la que no pueda llevar a un +1, aunque ha añadido que entiende que cada pareja decide qué prefiere en su boda.