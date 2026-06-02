Pedro Jiménez 02 JUN 2026 - 18:50h.

Lola García, su pareja, clave en los planes del cantante tras la venta de un ático que le dio "muchos quebraderos de cabeza"

Kiko Rivera y su novia, Lola García, anuncian que amplían la familia

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Desde hace relativamente poco, Kiko Rivera ha cosechado en sus arcas un total de 400.000 euros. Todo ha ocurrido después de que el hijo de Isabel Pantoja venda su polémico ático de Madrid por esa cantidad.

Un ático que, como bien ha dicho su exnovia Irene Rosales, le ha dado "muchísimos quebraderos de cabeza" y por el cual los vecinos dijeron en su momento que no pagaba, acusando a Kiko Rivera de que hacía fiestas con mujeres y otro tipo de cosas. Pues bien, gracias a Luis Pliego, director de la revista Lecturas, podemos saber que "por fin ha vendido esa casa".

El director Lecturas ha contado todos los detalles al respecto: "Ha cancelado la hipoteca que tenía la casa y le ha sacado un beneficio de 200.000 euros. 400.000 euros sería el monto de la operación total, después de liquidar los gastos, la hipoteca y demás...".

Tras estas primeras palabras, Luis Pliego ha indicado que parte de esos 200.000 euros que ha obtenido de beneficio tras la venta de su ático en Madrid, "Kiko Rivera los va a destinar a ser socio de su novia Lola en la nueva academia de Lola". Hay que recordar que Lola, la actual pareja de Kiko Rivera, ha tenido dos academias de baile, acabando ambas con algunos problemas económicos. Además, la otra mitad irá destinada a la hipoteca.

Un piso que le ha dado "dolores de cabeza"

En ese momento, Irene Rosales, la exnovia de Kiko Rivera y colaboradora de 'El tiempo justo', ha recordado que cuando estuvo con Kiko Rivera, este estaba en su "peor momento económico": "Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero yo ya lo sabía porque él me lo informó. Esa casa se la compró cuando tenía 18 años. Ese piso le ha dado dolores de cabeza".