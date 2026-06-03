Lidia González 03 JUN 2026 - 13:02h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre su situación sentimental tras su ruptura con Facundo González

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El anuncio de la ruptura de Oriana Marzoli y Facundo González ha coincidido con uno de los grandes eventos del año en el que la influencer ha tenido el placer de asistir; sin embargo, no ha podido evitar que salte una nueva polémica a su alrededor. Ahora, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ aclara los rumores que apuntaban a que estaba con un chico en el Roland Garros. La influencer se sienta frente a las cámaras de mtmad para contar toda la verdad. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha querido abrirse en canal con todos sus seguidores y confesar en qué punto se encuentra realmente su situación sentimental tras haber acabado su noviazgo con Facundo González. Por eso, después de todo lo que se ha dicho sobre ella y la posibilidad de haber tenido un acercamiento con un hombre durante estos días, la Oriana contesta. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, que ha tenido un apoyo incondicional durante este tiempo, desvela si está conociendo a alguien como se ha asegurado.

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Los detalles de la conversación en la que Oriana rompió con Facundo

Oriana Marzoli ha seguido dando nuevos detalles sobre el fin de su relación con el argentino y, concretamente ha querido explicar cómo fue la conversación en la que rompió con él. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ explica cómo fue y dónde se encontraba cuando se produjo esta situación. Además, desvela cuál fue la reacción de Facundo González tras comunicarle que quería dejarlo con él.

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La exconcursante de ‘Supervivientes’ reacciona al comunicado de Facundo González

A pesar de que a todo el mundo le pilló por sorpresa el anuncio del fin de su relación, lo cierto es que la venezolana ya conocía que esto iba a suceder. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ entra en el programa de ‘En todas las salsas’ y reacciona al comunicado de Facundo González en el que contaba la noticia. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!