Natalia Sette 27 MAY 2026 - 15:44h.

La exconcursante de 'Supervivientes' abandona España para desconectar de su ruptura con Facundo junto a un gran apoyo

Oriana Marzoli reacciona al comunicado de Facundo González y da nuevos detalles sobre su ruptura

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Oriana Marzoli no está pasando por su mejor momento. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha roto con Facundo González, con quién compartió dos años de su vida. Tras el comunicado que subió el peruano anunciando la separación , la influencer ha huido de España buscando desconexión y no ha dejado de publicar contenido con su apoyo incondicional en este duro momento.

La exconcursante de ‘GH VIP’ ha decidido irse de España para mantener su mente ocupada y olvidar su reciente ruptura. Si hay algo que la hace desconectar es el tenis, pues es una fanática del deporte y lo práctica con bastante frecuencia . Es por ello que se ha ido al torneo de Roland Garros celebrado en París a ver enfrentarse a los mejores del mundo del tenis.

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A este viaje no se ha ido sola, la influencer necesita ahora estar rodeada de sus seres queridos y recibir mucho apoyo y amor. Para esta escapada, ha elegido irse con Liz Emiliano, su amiga incondicional desde que ambas saltaron a la fama gracias a ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

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Aunque han tenido algún que otro enfrentamiento, su vínculo se ha fortalecido a lo largo de los años y Liz no ha dudado en estar a su lado en un momento tan delicado como este. “Más feliz no puedo estar aquí”, ha puesto Oriana en la publicación que ha hecho sobre el torneo de tenis.

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Con varias fotos de su outfit, del entorno y con su amiga, la creadora de contenido demuestra que está intentando pasar por el bache de la mejor manera posible. “Increíble experiencia”, ha puesto Liz en el post, mostrando que verdaderamente se lo están pasando bien.

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La expareja de Tony Spina no ha querido seguir dándole vueltas a su ruptura y ha preferido guardar silencio tras dar unas declaraciones para el programa de ‘En todas las salsas’. Prefiere pasar página cuánto antes y no seguir hablando del tema, cosa que muchos de sus seguidores no entienden y así se lo han hecho ver en comentarios.

“Tan feliz si acabas de romper hace poco??? Facundo debe estar destrozado :(“, le ha escrito una usuaria en la publicación. Hace una semana que se produjo la ruptura y no entiende cómo Oriana parece estar tan bien. “Hace un mes Facundo decía "te amo" y ahora ya se le fue el amor”, le ha lanzado otra persona. Ella ha preferido no entrar al trapo y seguir disfrutando del torneo.