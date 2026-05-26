Oriana Marzoli rompe su relación con Facundo González tras dos años juntos

Natalia Sette 26 MAY 2026 - 13:24h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela los motivos por los que su noviazgo con Facundo González ha terminado

Oriana Marzoli se somete a un nuevo retoque estético en el rostro

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La vida de Oriana Marzoli ha dado un inesperado revés que ha dejado a todos sus seguidores en shock. La exconcursante de ‘Supervivientes’ confesaba hace solo unos meses que seguía profundamente enamorada de su novio , Facundo González, y que quería que fuera “la última pareja de vida”. Sin embargo, tras dos años de relación, han comunicado su ruptura y los motivos.

Con planes de maternidad y un plan de futuro juntos , parecía que la pareja iba a estar junta para siempre. En varias ocasiones, Oriana desveló que era la primera relación sana que tenía y que por eso quería cuidarla. Es por ello que su comunidad no se esperaba la noticia de la separación. El encargado de hacer pública la triste noticia ha sido el propio Facundo a través de un comunicado en sus redes sociales.

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“Queremos compartir con ustedes que hemos decidido poner fin a nuestra relación de pareja con Ori”, comenzaba diciendo el participante de realities. Queriendo zanjar desde el principio posibles rumores, el peruano aclaró que no había pasado nada grave entre ellos: “Cerramos un ciclo lleno de aprendizaje y amor. Aunque nuestros caminos como pareja se separan, el cariño y la relación amical se mantendrá”

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El joven terminó diciendo que habían sido dos años muy felices y sanos a su lado y pedía respeto para ambos en este momento tan complicado. Aunque no dejó claro los motivos, se podía entender que no era por terceras personas, pues acabaron en buenos términos. No fue hasta que la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ dio unas declaraciones para Abel Planelles que desveló el por qué de la ruptura.

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Rompiendo con esa coraza de mujer fuerte e indestructible que suele mostrar en la televisión, Oriana se ha mostrado sincera y vulnerable. “Me río para darle algo de humor, pero ese tema me da mucha pena”, ha confesado con total honestidad. Lejos de ocultar el bache que atraviesa tras la separación, la colaboradora ha admitido que asimilar la nueva situación no está siendo nada fácil: “Lo echo de menos y tengo bajones. Si soy realista, no va… mucha distancia”.

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Facundo está viviendo en Chile por trabajo y ella en España, una distancia considerable que los ha separado desde el inicio de la relación. Aunque lo han intentado llevar lo mejor posible, el tiempo distanciados les ha pasado factura y los ha llevado al límite. Ambos se encuentran en muy buen momento profesional y no pueden abandonar sus respectivos países por lo que la única solución ha sido la ruptura.

Como era de esperar, muchos de sus seguidores no se han quedado satisfechos con sus declaraciones y las especulaciones no han tardado en inundar los comentarios. Muchos internautas aseguran que todo podría tratarse de una estrategia y suponen que lo han dejado con el único objetivo de entrar a participar juntos en el famoso reality chileno “¿Volverías con tu ex?”.