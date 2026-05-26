Lidia González 26 MAY 2026 - 18:52h.

La exparticipante de ‘Supervivientes’ confiesa si piensa que Facundo González ha publicado su ruptura en redes para subir seguidores

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Oriana Marzoli no solo ha explicado todos los detalles sobre su ruptura, sino que ha dado un paso más allá para hablar sobre la postura que ha tomado su expareja en esta situación. La que fuera participante de ‘Supervivientes’ reacciona al comunicado de Facundo González anunciando el fin de su relación y se sincera al respecto. Además, la influencer da nuevos detalles sobre su ruptura. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha roto su silencio para hablar de la dolorosa situación que está viviendo a nivel personal y no ha tenido reparos al mostrarse totalmente transparente. A pesar de que ella no se ha pronunciado públicamente hasta ahora, quien sí lo ha hecho ha sido el argentino y la venezolana ha confesado qué le parece esta situación. La influencer, que hace poco hablaba de su futuro con el argentino, asegura que ella “sabía que lo iba a hacer” porque se lo dijo, pero no se muestra de acuerdo con el momento en el que lo ha hecho.

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La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha sido muy clara a la hora de decir si piensa que Facundo ha hecho el comunicado por interés para ganar seguidores o si realmente le ha salido del corazón. Muy honesta en este sentido, la creadora de contenido también ha defendido su postura y ha explicado el motivo por el que ella no ha hecho ningún tipo de anuncio a través de sus redes sociales: “No le debo nada a nadie”.

El motivo real por el que Oriana Marzoli y Facundo González han roto

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Oriana Marzoli rompe su silencio al entrar en directo en el programa de ‘En todas las salsas’ para explicar todo lo que se esconde tras el fin de su romance. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela el motivo real por el que ha roto su relación con Facundo González y confiesa quién ha tomado la decisión. La influencer explica cómo se encuentra al respecto y se abre en canal con todos los colaboradores. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, ya disponible en Mediaset Infinity!