Lidia González 03 JUN 2026 - 09:00h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ desvela la reacción de Facundo González tras romper su relación con él

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Oriana Marzoli ha querido contar todos los detalles sobre el fin de su relación y se ha abierto en canal para explicar cómo han sido las cosas realmente. Después de que Violeta Mangriñán recibiera el mensaje que ella le escribió, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ desvela cómo fue la conversación de su ruptura con Facundo González. La influencer ha comenzado explicando cómo estaba su situación antes de entrar al reality y cómo decidió ponerle fin. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha desvelado dónde se encontraba cuando se produjo este complicado momento en el que decidió decirle a Facundo González que su romance llegaba a su fin. “Me agobié y dije ‘basta’”, comienza explicando la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. A pesar de haber sopesado mucho esta decisión, lo cierto es que no fue una conversación sencilla: “Los dos lloramos”.

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“Me dio mucha pena”, asegura la venezolana. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ también ha confesado la reacción de Facundo González al producirse la ruptura: “Él intentó que no terminase”. La influencer, que ha tenido un apoyo fundamental durante estos días, ha contado todos los detalles sobre esta situación y desvela si ha vuelto a tener contacto con él desde entonces.

Así han sido las primeras palabras de Oriana Marzoli tras romper con Facundo González

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Tras el sorprendente comunicado de Facundo González en el que anunciaba el fin de su relación con la venezolana, la otra protagonista de la noticia no se quedaba callada. La creadora de contenido concedía sus primeras palabras tras romper con el argentino, en riguroso directo, para el programa de ‘En todas las salsas’. La influencer contestaba a todas las preguntas de los colaboradores y se abría en canal para hablar de su situación sentimental. ¡Dale al play y descubre todo lo que dijo, en exclusiva, para Mediaset Infinity!